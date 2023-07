Il fascino di Parigi e di un mercato dell’arte francese in piena forma non smette di attrarre i più importanti player internazionali, e ora ad aprire nella capitale francese è Moretti Fine Art, la prestigiosa galleria di dipinti e sculture Old Master fondata a Firenze nel 1999 da Fabrizio Moretti. Esperto di arte antica, Moretti è stato negli anni nei board di TEFAF, Frieze Masters, Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze ed è oggi non solo un mercante, ma una figura di riferimento per moltissime istituzioni museali italiane e internazionali. La location scelta per la nuova avventura parigina di Moretti Fine Art non poteva che essere nel 1° arrondissement, il cuore storico della capitale francese.

Moretti Fine Art Paris. ©Artcento Simoneperolari 2023

La nuova galleria di Fabrizio Moretti a Parigi

Aprirà il 14 settembre 2023 la nuova sede parigina di una delle più importanti gallerie di arte antica, Moretti Fine Art, che va ad aggiungersi ai presidi già attivi di Londra e Monaco. La location francese è a dir poco straordinaria: il numero 1 di Place du Louvre. E a dirigerla sarà la storica dell’arte italiana Giulia Giustiniani, con esperienze precedenti con Eric Turquin e una conoscenza profonda di Parigi, dove vive dal 2012. L’Italia sarà protagonista anche della mostra inaugurale all’insegna del Barocco italiano, a segnare la cifra che contraddistingue da sempre Moretti Fine Art: una invidiabile expertise nella pittura Old Master italiana.

Moretti Fine Art Paris. ©Artcento Simoneperolari 2023

La Moretti Fine Art apre a Parigi. Le parole del gallerista

“La scelta della location per una nuova galleria è al tempo stesso strategica ed emotiva”, racconta Fabrizio Moretti: “In città c’è una solida base di collezionisti, così come istituzioni culturali internazionali con le quali abbiamo collaborazioni costanti. Volevamo trovare uno spazio che fosse intimo abbastanza da permetterci di essere vicini alle gallerie e alle case d’asta e Place du Louvre è sembrata il luogo perfetto”.

La sede parigina di Moretti Fine Art

E in effetti in Place du Louvre, a pochi passi a est dal Musée du Louvre, la galleria avrà davvero dei vicini eccellenti, come la Samaritaine e il distretto del gruppo LVMH, la Bourse de Commerce della Pinault Collection, il Centre Pompidou, la futura sede della Cartier Foundation e la storica casa d’aste Remy Lefur. L’edificio in cui trova ora casa Moretti Fine Art ritorna indietro nella storia di Parigi, agli anni Cinquanta dell’Ottocento, a quando Haussmann ridisegnava la città. Lo spazio scelto da Moretti si affaccia sulla piazza ed è stato completamente rinnovato in un equilibrio affascinante tra memoria storica e approccio contemporaneo allo spazio espositivo.

Cristina Masturzo