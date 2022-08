Vola oltre i 6 milioni di dollari lo scheletro del dinosauro, rinvenuto nel 2018 in Montana e battuto all’asta di New York. Un evento dedicato ai reperti preistorici, che ha messo all’incanto anche denti di Tyrannosaurus Rex, artigli di Allosaurus e una testa di Triceratopo

Dopo il successo ottenuto dal T-Rex Stan e dal Raptor Hector è toccato a uno scheletro di Gorgosaurus prendersi la scena quale pezzo forte dell’asta Natural History, including Gorgosaurus proposta da Sotheby’s a New York lo scorso 28 luglio. La sessione ha realizzato un totale di $ 7.634.168, un risultato di rilievo e che manifesta il crescente interesse mostrato dal mercato per i reperti preistorici e naturali. Non ci si è fermati al solo Gorgosaurus, ma sono stati proposti all’incanto anche denti di Tyrannosaurus Rex, artigli di Allosaurus e persino una testa di Triceratopo, tutti lotti venduti ben sopra la stima. Così come non sono mancati fossili, quarzi e Gogottes, le quali, pur ricordando le sculture di Louise Bourgeois, altro non sono che rare concrezioni di arenaria la cui origine risale a diversi milioni di anni fa.

COSA SONO I GORGOSAURUS

Gorgosaurus, il cui nome significa “terribile lucertola”, era un dinosauro predatore, un carnivoro bipede per l’esattezza, che visse circa 76 milioni di anni fa in quello che oggi è il Nord America occidentale. È stato rinvenuto nel 2018 in Montana ed è stato il primo esemplare del suo genere ad essere proposto in un’asta. La sua singolarità ha richiamato l’interesse di diversi offerenti e, centrando la stima media, ha trovato un nuovo proprietario per oltre 6 milioni di dollari.

L’ASTA SOTHEBY’S SULLA PREISTORIA

Oltre allo scheletro del Gorgosaurus ha ricevuto molta attenzione il dente di T-Rex che ha superato di ben quattordici volte la stima bassa, passando di mano per $ 75.600, così come ha riscosso successo la testa del Triceratopo, uno dei dinosauri più conosciuti e popolari al mondo, che ha superato i $ 650.000, oltre il doppio della stima bassa. Discreti riscontri poi anche per gli altri reperti fossili, geologici e minerali presenti in asta, segno di una domanda che effettivamente sempre più si interessa alla storia della terra e di un mercato da tenere sotto osservazione per capirne gli sviluppi nel lungo periodo.

– Antonio Mirabelli

https://www.sothebys.com/en/