Era l’esperienza più particolare e caratteristica della settimana dell’arte a Basilea, la fiera Liste. Allestita, per anni, in un antico birrificio decadente. I tempi passano e le esigenze mutano. Da qualche tempo Liste Art Fair è ospitata in una normalissima hall fieristica, giusto sopra agli spazi che ospitano Art Basel. Addio magia, benvenuta comodità. Unica concessione a un’identità specifica, l’allestimento circolare a raggiera che obbliga i visitatori a un continuo girotondo dentro e fuori dalla circonferenza per visitare tutti gli stand.

Stand che quest’anno hanno presentato un livello di qualità della proposta davvero elevato. Gallerie di buon livello (ma non dimentichiamoci che l’obiettivo delle gallerie che fanno Liste è sempre uno: essere promosse in serie A e poter avere uno stand ad Art Basel), progetti rilevanti, praticamente tutte mini-mostre personali. E, in più, un’atmosfera piuttosto positiva e ottimistica rispetto agli anni passati, maggiormente funestati da guerre ed epidemie. L’anno scorso era appena scoppiato il conflitto in Europa dell’Est, l’anno prima eravamo ancora in mezzo al Covid. Eccoci dunque alla prima edizione di Liste lontana dalle emergenze.

Qui di seguito una selezione degli stand che ci sono piaciuti di più, con gallerie che hanno maggiormente osato.

Massimiliano Tonelli

