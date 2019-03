A pochi giorni dall’inizio della art week di New York, è letteralmente in subbuglio il mondo delle gallerie della Grande Mela e non solo, dopo la cancellazione improvvisa della fiera Volta, “sacrificata” per fare spazio all’Armory Show. La storica fiera infatti, che proprio quest’anno festeggia il suo 25esimo anniversario dalla nascita, pochi giorni fa ha comunicato di aver fatto trasferire le gallerie ospitate al Pier 92 della Twelfth Avenue al Pier 90, a causa di sopraggiunti problemi strutturali dell’edificio. Il problema però è che il Pier 90 è la sede di Volta, “sorella minore” di Armory (entrambe sono di proprietà della Merchandise Mart Properties Inc.) che viene quindi cancellata per fare spazio alla fiera principale. La decisione di annullare Volta arriva “dopo aver considerato tutte le opzioni possibili”, come ha dichiarato la direttrice dell’Armory Show Nicole Berry. “Sfortunatamente, questa situazione è al di fuori del nostro controllo”, continua Berry, “la nostra priorità principale è la sicurezza degli espositori, dei visitatori e delle opere esposte”. E i galleristi che avrebbero dovuto partecipare a Volta, molti dei quali avevano già inviato le opere a New York? Per loro hanno trovato una soluzione il galleristar David Zwirner, il collezionista Peter Hort e il gallerista Quang Bao, fondatore della 1969 Gallery di New York.

LA FIERA ALTERNATIVA POP UP

Zwirner, Hort e Bao stanno organizzando una sorta di fiera pop-up alternativa, per dare ai galleristi di Volta l’opportunità di partecipare comunque alla art week newyorchese. Dal 6 al 9 marzo, una trentina di gallerie saranno ospitate presso gli spazi espositivi di Zwirner sulla 19th Street, e in uno spazio commerciale sulla 21st Street messo a disposizione da un anonimo benefattore. Agli espositori sono stati assegnati spazi per gli stand di dimensioni pari a quelli di Volta, alla “modica” quota di partecipazione di 2mila dollari, rispetto agli 8mila della fiera annullata. “Comprendiamo quanto sia importante una fiera d’arte a New York per una galleria fuori città, e questo è il minimo che possiamo fare”, ha dichiarato ad Artnews David Zwirner. “È semplice: abbiamo uno spazio che non stiamo usando, e abbiamo degli amici nel vicinato a cui possiamo chiedere di unirsi a noi per mettere a disposizione gli spazi”. Anche la fiera Art on Paper ospiterà 9 gallerie di Volta.

UNA NUOVA FIERA GRATUITA

“Non vogliamo che questa sia una triste storia, ma una storia di una comunità che si sta riunendo, e speriamo che con la pubblicità le persone facciano lo sforzo di andare a vedere queste gallerie e artisti”, ha dichiarato la direttrice di Volta Amanda Coulson, che sta sostenendo l’iniziativa. La fiera pop-up sarà aperta dal 6 al 9 marzo e l’ingresso è gratuito.

– Desirée Maida