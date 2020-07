85 anni di successi nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda, dell’arte e del design con uno sguardo rivolto sempre al futuro e all’innovazione. Stiamo parlando di Istituto Marangoni, nato nel 1935 a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni che quest’anno, per celebrare l’importante anniversario, riapre in estate le sue sedi in Italia e trasforma il suo consueto Open Day in Open Week. “Per Istituto Marangoni gli Open Day sono, da sempre, un momento unico per far vivere ai futuri studenti un’esperienza unica e per conoscere l’eccellenza della nostra offerta accademica, pensata per sviluppare le competenze e far crescere nuovi talenti nella Moda, nell’Arte e nel Design”, dichiara Lorenzo Tellini, direttore di Istituto Marangoni di Firenze che, a partire dal 13 luglio e per l’intera settimana, dalle 10 alle 17, aprirà agli studenti le porte della sua sede nel cuore della città, a pochi passi dai musei Gucci e Ferragamo e dai monumenti di grande rilievo storico tra cui Palazzo Strozzi, gli Uffizi e Palazzo Pitti.

ISTITUTO MARANGONI: I CORSI

Sarà l’occasione per conoscere la varietà di corsi undergraduate e postgraduate che coprono tutte le aree moda, business e styling, oltre a programmi di Storia dell’Arte & Cultura, Art Management, Arti Multimediali, e Interior Design. Inoltre, la scuola di Firenze offre una gamma di programmi intensivi e accreditati inerenti al Design di Accessori di Lusso e al Design di Calzature, che adottano metodologie di apprendimento diretto sulle attività di produzione e di manifattura di brand prestigiosi. Per scoprire nei dettagli l’offerta accademica con i Program Leader di Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business, Arte, Interior Design, Product Design e Visual Design e parlare con il Team Admission per chiarire tutti gli aspetti relativi al processo di ammissione ai corsi e approfondire i piani di studio, sarà necessario prenotare un colloquio individuale. Il tutto potrà avvenire sia in modalità virtuale che in presenza: in questo secondo caso, la visita avverrà nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza.

