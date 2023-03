In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio il prezioso incontro con Cristian Secchi, scienziato di robotica, e Sara Farnetti, nutrizionista. L’intervista è in Contemporaneamente di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune.

Con Cristian Secchi e Sara Farnetti parliamo di cibo e motori, robot e logica ormonale, meccanizzazione industriale e programmazione di organi per proteggere la giovinezza cellulare. È un incontro illuminante, denso di scelte e prospettive, un po’ avvincenti un po’ inquietanti. Da un lato lo scienziato racconta di possibilità straordinarie per le città e le società del futuro, purché l’umano resti al centro di ogni evoluzione. Dall’altro la nutrizionista parla del corpo come sistema complesso che risponde a tante dinamiche, dove gusti, aromi e sapori, attivano circonvoluzioni cerebrali, stimolando apprendimento. Conoscenza, multidisciplinarità e ricerca delle cause sono attività fondamentali per un futuro migliore, e molto altro.



CHI SONO CRISTIAN SECCHI E SARA FARNETTI

Cristian Secchi è ordinario di Robotica all’Università di Modena Reggio Emilia, dove consegue il dottorato in Ingegneria dell’Informazione, dopo la laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Bologna. La sua tesi di dottorato sui sistemi robotici per l’interazione è la migliore in Europa, finalista al Georges Giralt PhD Award. Poi, ha partecipato al progetto CROW (Coordination of AGVs in Automatic Warehouses), finalista per il 2010 EURON/EUROP Technology Transfer Award. La sua ricerca verte su robotica collaborativa e robotica medica. Per l’Università di Modena Reggio Emilia è responsabile di ricerca sulla robotica del Laboratorio ARSControl, ed è responsabile di ROBOMORE, il Gruppo transdisciplinare sulla robotica. Inoltre ha partecipato e coordinato svariati progetti europei sui temi della robotica collaborativa e robotica chirurgica, tra cui TIREBOT (FP7 ECHORD), ROSSINI e SARAS (H2020). Infine, è stato Associate Editor per IEEE Robotics and Automation Magazine e per IEEE Transactions on Robotics.

Sara Farnetti è specialista in Medicina Interna con Ph.D in Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Visiting Professor presso il Diabetes Research Institute, University of Miami Miller, School of Medicine, si occupa della prevenzione e cura della Sindrome Metabolica e delle malattie ad essa correlate.

Attivamente impegnata e leader nella ricerca nel campo della Medicina di Precisone, è ideatrice e teorica della Nutrizione Funzionale, per la quale riceve il Ph.D Honoris Causa in Scienze Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche e Nutraceutica-Alimentari all’Università degli studi di Messina. La Nutrizione Funzionale studia l’effetto dei cibi sul metabolismo umano, l’equilibrio ormonale, l’espressione genica e l’infiammazione. È anche grande divulgatrice in dibattiti scientifici e mediatici, a livello nazionale e internazionale, collabora con quotidiani e periodici, trasmissioni televisive RAI e radiofoniche. Inoltre è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative circa i temi della prevenzione primaria, la nutrizione funzionale, la salute circolare. Ha pubblicato i bestseller Tutto quello che sai sul cibo è falso, Mai Più a Dieta e Ricette Funzionali.

Mariantonietta Firmani