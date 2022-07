In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Luca Tommassini e Daniela Bortoletto parliamo di danza e fisica delle particelle, tra scienza e incontri. In un’intervista quanto mai curiosa e divertente, due mondi apparentemente lontani confluiscono nella necessità di amare e rispettare l’essere umano. La possibilità di esplorare l’ignoto tiene viva la passione, e l’arte ha un ruolo. Ogni particella lascia un segnale speciale in un luogo specifico dell’esperimento, il lavoro sarà fatto da robot e certo questi cambiamenti creano ansietà. In uno spot pubblicitario vendi l’anima al cliente mentre in un film racconta la storia di esseri umani, ma bisogna essere sempre innamorati. Scienza e cultura si muovono assieme e le società dinamiche promuovono innovazione. Il quark top ha la massa di un atomo di oro e molto altro.

CONTEMPORANEAMENTE: LUCA TOMMASSINI

Luca Tommassini Ballerino, attore, coreografo, regista, direttore artistico. Dopo il diploma in danza classica al Balletto di Roma, vince una borsa di studio per New York e Los Angeles. Stabilitosi negli Stati Uniti ottiene prestigiosi premi tra cui: SAG Awards, American Choreography, Top of the Pops, Vittorio Gassman. Lavora nella moda, nella pubblicità, in teatro, nella tv, nello spettacolo e al fianco di moltissimi artisti, come Prince, Michael Jackson, Bjork, Whitney Houston, Ricky Martin, Jamiroquai, Phil Collins, Robbie Williams. Nel cinema cura coreografie di film come: The tourist con Angelina Jolie e Johnny Depp.

CONTEMPORANEAMENTE: DANIELA BORTOLETTO

Daniela Bortoletto è un fisico delle particelle sperimentale e ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs e del quark top. Attualmente sta studiando le proprietà del bosone di Higgs e svolge un ruolo importante nello sviluppo della strumentazione per la misura delle particelle elementari. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Early Career Award della US NSF and la Alfred P. Sloan Fellowship. Inoltre è stata eletta Fellow of American Physical Society, dell’American Association Advancement of Science e Honorary Fellow dell’Istituto di fisica del Regno Unito. È stata membro di molti comitati consultivi per agenzie di finanziamento e laboratori del Regno Unito e degli Stati Uniti. Tra suoi ruoli: Particle Physics Projects Prioritization Panel (P5) degli Stati Uniti, il Detector Strategic Review Panel del Regno Unito e la PAC del Fermilab. Difende con passione l’importanza di aumentare la eguaglianza e la partecipazione femminile nella fisica e nelle tecnologie avanzate.

-Mariantonietta Firmani