In questa puntata della serie di podcast pensati per Artribune, a cura di Mariantonietta Firmani, l’incontro tra Roberto Natalini, matematico direttore I.A.C. C.N.R. e Cristina Mottironi, economista Direttrice M.E.T. Bocconi

In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Roberto Natalini e Cristina Mottironi parliamo di matematica e senso comune, di territori, esperienze e modelli matematici di previsione degli impatti. In Italia la cultura umanistica ha storicamente inibito la cultura scientifica, ma oggi si torna all’unione dei saperi; matematica applicata alla cooperazione e alla scienza del cambiamento. È necessario innovare i modelli di consumo, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con processi personalizzati ed esperienziali. E ancora dalle motivazioni ispirazionali alla morfogenesi, verso possibilità di far ricrescere i denti. E molto altro.

ROBERTO NATALINI PER CONTEMPORANEAMENTE

Roberto Natalini è matematico e divulgatore, direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Cnr. Dal 1988 svolge ricerche presso il Cnr. Le sue principali ricerche riguardano lo studio di equazioni alle derivate parziali e le loro applicazioni: dalla biologia, alla conservazione dei monumenti, al traffico, alla gasdinamica. Riveste molti ruoli istituzionali: è membro del Collegio della Scuola di Dottorato in Matematica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, responsabile Scientifico dello Sportello Matematico per l’Industria Italiana e presidente della commissione per la promozione pubblica della matematica presso la European Mathematical Society. Dal 2016 dirige la storica rivista Archimede. Insieme ad Andrea Plazzi coordina il progetto di comunicazione scientifica Comics&Science. È Delegato CNR nel Comitato di gestione del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico Culturale del Lazio dal 2018.

CRISTINA MOTTIRONI PER CONTEMPORANEAMENTE

Cristina Mottironi è Direttrice del Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi. Insegna Economia del Turismo presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico. Laurea in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, Master in Economia del Turismo all’Università Bocconi, è ricercatrice in Hospitality and Tourism Management alla University of Surrey (UK). Si occupa di sviluppo delle destinazioni turistiche, con particolare interesse per i temi di gestione e promozione del territorio, di sostenibilità e di integrazione tra le industrie culturali e creative e il turismo. È membro della International Federation of Information Technology for Travel & Tourism (IFITT) e delegato del Ministero dell’Ambiente su temi di turismo sostenibile presso la Convenzione della Alpi. È stata membro del consiglio di amministrazione del Centro Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te e di Fabilia Group.

– Mariantonietta Firmani