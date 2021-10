Contemporaneamente: l’incontro tra Piergiorgio Odifreddi e Valeria Solarino

In questa puntata di Contemporaneamente, serie di podcast pensata per Artribune, l’incontro e il dialogo tra il matematico Piergiorgio Odifreddi e l’attrice Valeria Solarino

In Contemporaneamente podcast, a cura di Mariantonietta Firmani, trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

CONTEMPORANEAMENTE PODCAST: PIERGIORGIO ODIFREDDI E VALERIA SOLARINO

Piergiorgio Odifreddi e Valeria Solarino, con parole straordinarie, dense e divertenti, ci raccontano letture trasversali e profonde visioni di razionale analisi dei dati, di poetiche sfumature che distinguono i diversi individui al di là di ogni preconcetto. Perché il mestiere di vivere si impara vivendo, e non ci sono limiti di età alla scoperta di se stessi. La cosa più bella è vivere il qui e ora. I concetti di verità, realtà e democrazia sono simulacri. E ancora, è possibile rintracciare una sottile differenza istintiva tra pensiero maschile e femminile, donne e scienziati ostracizzati da una politica priva di identità. Un film o uno spettacolo diventano preziosi quando riescono ad accendere emozioni e partecipazioni, suscitare il pensiero consapevole che a volte spaventa individuo e società. Teatro, cinema, musica, letteratura, arte ci tengono in vita come esseri umani, attraverso la magia di un respiro comune tra autori e pubblico. L’opinione pubblica è molto più avanti rispetto alla politica, nel senso di appartenenza e rispetto della società, e si impara da piccoli l’istinto all’ascolto dell’altro. E molto altro. Ascolta l’intervista!

CHI È PIERGIORGIO ODIFREDDI

Piergiorgio Odifreddi è un matematico e accademico di fama internazionale. Ha studiato matematica in Italia, Stati Uniti e Unione Sovietica, insegnato logica matematica presso l’Università di Torino, alla Cornell University (Usa) e in tanti altri istituti prestigiosi. Collabora con La Stampa, Repubblica, Domani e Le Scienze. Nel 2011 ha vinto il Premio Galileo per la divulgazione scientifica. I suoi libri divulgativi più noti sono Le menzogne di Ulisse (2004) sulla logica, C’è spazio per tutti (2010) sulla geometria e Il museo dei numeri (2013) sull’aritmetica. Inoltre, è autore di noti best-seller che hanno diviso i lettori tra gli ammiratori e i detrattori. Tra questi: Il Vangelo secondo la Scienza (1999), Il matematico impertinente (2005), Perché non possiamo essere cristiani (2007), Il dizionario della stupidità (2016) e La democrazia non esiste (2018). Dopo aver scritto Lettera aperta a Benedetto XVI nel 2011, ha pubblicato con il Papa Emerito Caro papa teologo, caro matematico ateo (2013). I suoi ultimi libri sono: Il Dio della logica. Vita di Kurt Gödel (2018), Il genio delle donne (2019) e Ritratti dell’infinito (2020).

CHI È VALERIA SOLARINO

Valeria Solarino, nata in Venezuela da genitori italiani, parallelamente agli studi in Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino inizia a vent’anni la sua attività di attrice professionista alla scuola del Teatro Stabile di Torino. Nel 2003 debutta nel cinema con Mimmo Calopresti per il film La felicità non costa niente. Nello stesso anno interpreta Maja nell’ opera prima di Paolo Vari e Antonio Bocola, Fame chimica, presentato al Festival di Venezia. Veste i panni di Bea nel film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi. Nel 2012 iniziano le serie tv: è stata protagonista del videoclip della canzone Tre Minuti dei Negramaro e di Attimo di Gianna Nannini. Intensa la carriera nel cinema, con 26 film diretti da autorevoli registi come Giovanni Veronesi, Fiorella Infascelli, Michele Placido, Massimo Bonetti, Fernando Muraca, Gabriele Muccino e altri. Ha ricevuto numerosi premi e candidature. Non abbandona mai il teatro, che coltiva contemporaneamente al cinema, lavorando con diversi registi: Malosti, Vacis, Avogadro. Molti ruoli anche nelle serie TV. Inizia nel 2012 interpretando Anita Garibaldi nella mini serie in 2 puntate diretta da Claudio Bonivento, su Rai1, che le varrà il premio migliore attrice al Roma Fiction Fest. Partecipa alla seconda e terza stagione della fiction RAI Una grande famiglia, nel 2013 e 2015. Ancora, maggio 2017 è accanto a Kim Rossi Stuart nella serie tv di successo Maltese. Nel 2019 è nel cast di Rocco Schiavone su Rai2. Poi, su Rai1è voce narrante femminile di Danza con Me di Roberto Bolle. Su Rai2, nel 2020 è la protagonista femminile nella serie L’Alligatore, tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Infine, nel 2021 torna in onda con la 4 stagione di Rocco Schiavone su Rai2.

-Mariantonietta Firmani