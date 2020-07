3. LA MUSICA CHE GIRA – NASCE IL COORDINAMENTO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Tour rinviati al 2021, spazi per concerti riaperti dal 15 giugno con misure inadeguate a far ripartire il settore, intermittenti dello spettacolo non retribuiti e senza cassa integrazione. A tutto questo sta cercando di dare voce La Musica Che Gira, il coordinamento di addetti ai lavori della musica cosiddetta “leggera” formatosi a marzo che ha formulato un documento programmatico per trovare risposte alle emergenze dettate dalla pandemia e per innescare una riforma strutturale di tutto il settore. “Non si tratta di un sindacato né di un’associazione di categoria”, si legge nel testo programmatico, “ma di una piattaforma di confronto tra lavoratori, imprenditori e professionisti della musica e dello spettacolo che vogliono fare tutto il possibile per rispondere alle conseguenze negative della crisi in cui ci troviamo e stimolare una riforma definitiva del settore”. Dopo le campagne #senzamusica e #iolavoroconlamusica, il flash mob del 21 giugno in piazza Duomo a Milano e un primo confronto in Senato con una delegazione di musicisti, il MiBACT ha finalmente incontrato i delegati del coordinamento lo scorso 26 giugno: c’è l’impegno a prendere misure idonee, soprattutto nei confronti dei soggetti promotori della musica dal vivo, i live club e i festival, realtà che stanno conoscendo tempi più lunghi per la ripresa, e ad indire dopo l’estate gli Stati Generali della Musica per continuare il discorso in maniera più strutturale e non più emergenziale.

https://www.lamusicachegira.it/