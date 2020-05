3. POWERED BY REF – CALL DI ROMAEUROPA DEDICATA ALLA CREAZIONE TEATRALE UNDER30

Il Romaeuropa Festival rinnova l’attenzione agli artisti emergenti del panorama italiano, una mission da sempre a cuore del festival e della direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, con un nuovo progetto. Si tratta di Powered by REf, un bando realizzato in collaborazione con lo spazio indipendente Carrozzerie | n.o.t, che immagina forme di sostegno che possano affiancare autori e registi tra i 20 e i 30 anni in processi creativi in via di sviluppo per rafforzarli. “Proprio volendo valorizzare gli sguardi e le energie creative più fresche attive sul territorio nazionale abbiamo immaginato un’opportunità articolata lontana da logiche produttive che non forzasse al risultato”, afferma Maura Teofili, curatrice sezione Anni Luce del festival, “ma privilegiasse la messa a disposizione di strumenti specifici per accompagnare artisti e formazioni Under 30 nello sviluppo delle loro capacità professionali e creative attraverso dei percorsi di tutoraggio volti allo stimolo ed al potenziamento di processi artistici autonomi in via di sviluppo”. Tramite call, saranno individuati tre progetti artistici che avranno a disposizione un cachet per la presentazione delle prime dimostrazioni di lavoro in forma di studio della durata massima di 30 minuti al Mattatoio, il 10 e l’11 ottobre, nell’ambito del Romaeuropa Festival 2020 e della sezione Anni Luce.

Scadenza: 18 luglio 2020

https://romaeuropa.net/news/powered-by-ref20/