Lavorare nell’arte e nella cultura: opportunità da GAM Torino, Qatar Museums, Sugar e IED, Cittadellarte, ECC Italy

Artisti, talenti del music business, addetti stampa sono i professionisti cui si rivolgono le offerte per lavorare nell’arte che abbiamo selezionato per voi questa settimana. In questo spazio diamo, infatti, una breve panoramica degli ultimi bandi aperti recentemente in Italia o prossimi alla scadenza, e alle opportunità (anche senza scopo di lucro) da cogliere al volo. Vi ricordiamo che su Facebook trovate il gruppo Artribune Jobs: vi invitiamo a iscrivervi per poter contribuire alla condivisione di bandi, concorsi, opportunità, spunti e offerte in ambito creativo. Intanto, ecco 5 proposte da tenere presente…

GAM Torino – Call per artisti under 35

GAM Torino

La GAM di Torino lancia una call per artisti under 35 che vivono e lavorano a Torino, invitati a presentare un progetto espositivo (non si richiedono nuove produzioni o progetti inediti) e offrire loro uno spazio dedicato all’interno del museo. I due progetti selezionati verranno presentati alla GAM tra ottobre 2026 e aprile 2027. Alle due figure selezionate sarà richiesto di progettare, in collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM e Almanac, un workshop rivolto a persone di età compresa tra i 19 e i 35 anni che si svolgerà presso il Community Hub di via Baltea 3. Previsto Fee di 1.000 euro lordi per ogni progetto.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Tailor, il quindicinale su moda e cultura Ultime tendenze internazionali, i focus sulla sostenibilità, gli approfondimenti sulle fashion week, le carriere e la formazione accademica. Δ X/Twitter Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ X/Twitter Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Fest, il settimanale sui festival culturali Scenari, politiche culturali, arti visive, musica, teatro, architettura, design, artigianato, rigenerazione urbana e i trend globali da monitorare. Δ Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Puoi rivedere le tue preferenze in qualsiasi momento: sul fondo di ogni mail che ti invieremo, troverai il link per annullare l’iscrizione. Artribune Srl non cederà i tuoi dati a terze parti e utilizzerà i tuoi dati secondo le tue indicazioni. Se scegli di annullare l’iscrizione, Artribune cancellerà i tuoi dati personali dal proprio database. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare la nostra Privacy Policy Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Scadenza 20 settembre 2026

https://www.gamtorino.it/it/evento/ricognizioni

Fire Station di Qatar Museums a Doha – Open Call per artisti emergenti

Fire Station di Qatar Museums a Doha

Fire Station, il centro per l’arte contemporanea di Qatar Museums a Doha, ha aperto le candidature per la seconda edizione dell’Artists Intensive Study Programme (AISP) 2027, un programma intensivo di nove mesi rivolto ad artisti visivi emergenti under 35, provenienti dal Qatar e da tutto il mondo. Il programma, guidato dall’artista Wael Shawky, Artistic Director di Fire Station, è interamente finanziato per 25 artisti. Al termine del percorso è prevista una mostra finale curata dallo stesso Shawky. Per i partecipanti internazionali sono previsti voli, alloggio e un contributo per le spese di soggiorno, senza costi di iscrizione o partecipazione.

Scadenza: 5 settembre 2026

https://qmforms.qm.org.qa/form/AISP-2

Sugar e IED – Bando per borsa di studio per formare talenti del music business

Music, Marketing and Branding, IED Milano

L’etichetta discografica ed editore Sugar disegna con IED Milano e Musa la nuova edizione del Corso di Formazione Continua in Music Business & Branding: discografia, edizioni, management artistico, booking e branding musicale per muoversi nell’industria contemporanea con approccio creativo e progettuale. Il Corso avrà inizio a novembre, le iscrizioni sono aperte. Sugar lancia inoltre una borsa di studio a copertura totale della retta di frequenza.

Scadenza: non pervenuta

https://www.ied.it/corsi/milano/formazione-continua/music-marketing-and-branding

Fondazione Pistoletto Cittadellarte – Bando di residenza per due artisti (uno italiano e uno internazionale)

Cittadellarte Fondazione Pistoletto

Fondazione Pistoletto Cittadellarte e i Programmi di Residenza UNIDEE promuovono un bando a sostegno di due residenze di produzione per artisti emergenti, designer, architetti, stilisti, musicisti, registi che lavorino su tematiche ecologiche contemporanee. Le opere dei due artisti selezionati, uno italiano e uno internazionale residente in Europa, entreranno a far parte della Collezione d’Arte UniCredit. Ogni artista riceverà un compenso lordo di 6.500 euro, un budget di produzione fino a 2.500 euro e un budget di ricerca fino a 500 euro. Coperte anche spese di viaggio andata e ritorno con budget di 1.000-1.500 euro.

Scadenza: 6 settembre 2026

https://unidee.cittadellarte.it/activity.html?id=263

ECC Italy cerca un responsabile ufficio stampa e pr e un responsabile della logistica a Venezia

ECC Italy a Venezia

European Cultural Centre Italy è parte dell’associazione no-profit ECC Worldwide, che si dedica alla promozione dello scambio culturale attraverso mostre, progetti culturali, pubblicazioni e progetti educativi in tutto il mondo. A Venezia, ECC Italy si dedica al recupero e alla conservazione di edifici storici, aprendoli al pubblico gratuitamente e facendone luogo di condivisione di arte, cultura e bellezza. Con questi obiettivi, organizza le mostre biennali di Arte Personal Structures e di Architettura Time Space Existence. Ora è alla ricerca di un Responsabile Ufficio stampa e PR e di un Responsabile della logistica.

Scadenza: fino a copertura posizione lavorativa

https://ecc-italy.zohorecruit.eu/forms/f90e1a07d329947c81513ae298860d5f7cb5912b1e0bad7af7a54c5485a43f7c

[email protected]

https://ecc-italy.eu



Claudia Giraud