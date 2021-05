1. IL MANUALE DEL SUCCESSO DEL DESIGNER MAURO PORCINI

Mauro Porcini, designer e manager di livello internazionale, nel suo primo libro ci guida alla scoperta dello straordinario momento che stiamo vivendo, in cui le barriere che separano l’idea dalla sua realizzazione si sono fatte evanescenti e in cui le possibilità date dalla tecnologia, dalla globalizzazione, dalla rapidità di comunicazione permettono a un creativo di dare vita a prodotti in grado di superare in successo quelli dei colossi. In questo volume, dal titolo L’età dell’eccellenza – Come innovazione e creatività possono costruire un mondo migliore edito da Il Saggiatore, il designer e creativo italiano che dal 2012 è Chief Design Officer a livello mondiale di PepsiCo, fondendo teoria e pratica, business strategy ed esperienze personali, incontri tanto con guru dell’imprenditoria quanto con star della musica e dello spettacolo (Lana del Rey, Tiesto, Jovanotti), spiega cosa significhi essere innovativi e traccia la via che individui e imprese dovranno seguire per prosperare nel futuro, per liberare energie creative e per creare un mondo migliore, con al centro, sempre di più, gli esseri umani.

