Un barattolo campeggia sul nuovo numero di Artribune Magazine. Al suo interno, frutti e verdure di stagioni e parti del mondo diverse sono immersi in una marinatura comune. Il suo autore, Yulian Zabarylo, ha realizzato il progetto nell’ambito di un workshop del corso di Graphic Design allo IED di Firenze e ha deciso di scriverci una lettera per raccontare la sua storia di emigrazione dall’Ucraina e la genesi della copertina.

Dall’Ucraina a Firenze. La storia di Yulian Zabarylo

Ehi, mi chiamo Yulian, ho 22 anni e di solito questo è il massimo che riesco a raccontare di me. Ma non appena scavalco questo primo muro di irragionevole riservatezza, sono in grado di aprire leggermente il libro della mia storia. Storia che coinvolge milioni di decisioni, alcune con esiti piacevoli, altre dolorose, altre consapevoli, alcune influenzate dall’esterno, alcune banali, altre di sopravvivenza. Nonostante tutto e la decisione su come catalogare le mie decisioni, sono dove dovrei essere, e per questo mi sento grato ogni giorno. Sono grato di trovarmi in un ambiente così vibrante che esplode di colori e sapori diversi, e sono onorato di aggiungere anche un paio di gocce dei miei colori a questo crogiolo.

Amo le culture: per tutta la mia vita la mia famiglia mi ha incoraggiato a viaggiare, poiché è una delle più grandi forze di sviluppo della consapevolezza… e questo mi ha portato a decidere di perseguire “Relazioni e Informazioni Internazionali” come carriera universitaria, poiché la diplomazia culturale ne è una componente chiave. Anche se al mio secondo anno di studi ho deciso che non era abbastanza per me, perché il mio amore per il design stava diventato sempre più forte. Così mi sono iscritto ad un’Accademia di progettazione grafica locale e ho iniziato a destreggiarmi tra questi due campi. E sono felice di averlo fatto: la reazione chimica generata dai due ha ampliato la mia consapevolezza e mi ha reso più saggio. Dopo essermi diplomato all’Accademia volevo dedicare tutto me stesso al disegno grafico, e mi sono ripromesso di lasciare ancora una volta il mio bozzolo per quello scopo, per andare all’estero e studiare disegno grafico. Quello era il mio piano finché non mi sono svegliato con le bombe e missili sopra la mia casa.

La cover di Artribune Magazine 75 realizzata da Yulian Zabarylo

Ho messo da parte la mia vita per qualche tempo e ho fatto tutto il possibile per evitare che la mia cultura venisse sterminata. Ma a un certo punto ho dovuto sforzarmi di ricominciare a vivere la mia vita, quindi ho ripreso il mio piano, ma con piccole correzioni: quest’anno di resistenza e di incertezza del domani mi ha aiutato a capire ciò che è veramente importante e ha rafforzato il mio senso di scopo, attraverso il quale canalizzare il mio lavoro.



Firenze e IED mi hanno accolto con calore e gentilezza, al punto che questa sicurezza era molto in contrasto con la mia realtà di solo qualche tempo prima, eppure ne sono grato più che mai. Sono riuscito a stabilire uno stile di vita equilibrato, tenendomi aggiornato con ciò che sta succedendo a casa e rimanendo presente in questo contesto fiorentino, pieno di opportunità per imparare ed esplorare. Un giorno mentre tornavo a casa ho pensato: “se avessi avuto l’occasione di dire a mio nonno che ora ho la possibilità di essere coinvolto in una conversazione con persone provenienti dal Brasile, Nigeria, Italia, Norvegia e Hawaii, di raccontarci le nostre storie e di capirci, lui non mi avrebbe creduto”.



Eppure questo è reale e, se si guarda con attenzione, si può notare la cultura in ogni aspetto dell’essere di una persona. Ogni momento è un’opportunità per imparare e con ogni nostro respiro condividiamo un po’ della nostra appartenenza culturale. Noi studenti internazionali condividiamo semplicemente passando del tempo insieme, e questa è la bellezza e il valore di far parte di un gruppo internazionale, in una città multiculturale come Firenze. Quando ti trasferisci in un posto nuovo, ti trovi ad affrontare qualcosa di non familiare, sconosciuto, il che potrebbe essere intimidatorio e travolgente… anche se non è altro che naturale. È naturale che qualsiasi tipo di crescita richieda una certa crisi. I bambini urlano di dolore quando i loro denti crescono, proprio come te, che potresti essere ansioso di ritrovarti in un Paese completamente diverso con persone di forme e colori con cui non hai mai condiviso lo stesso spazio prima. Ma credimi, in pochissimo tempo questa ansia lascerà il posto alla curiosità e nuovi mondi apriranno le loro porte affinché tu li possa esplorare e apprezzare.



Il poeta ucraino Taras Shevchenko diceva: “Impara dagli altri e non rifuggire i tuoi”. Ed è in quest’ordine per una buona ragione. Con una maggiore consapevolezza esterna sviluppi sensibilità verso il tuo mondo interiore, impari ad amare e apprezzare tutti per quello che sono incondizionatamente, nonostante tutte le differenze e peculiarità. Studiare all’estero significa crescere, quindi fai le valigie e parti!

Per quanto riguarda la copertina, sono riuscito a tracciare un percorso preciso di questo simbolo dal mio subconscio al mio quaderno da disegno. Quando ho pensato a “crogiolo/scambio/mutualismo”, che erano le parole di riferimento nel brief del workshop, mi è venuta in mente un’immagine forte: mia nonna che metteva in salamoia frutta e verdura per l’inverno. E sembra qualcosa di essenziale, qualcosa di cui non puoi fare a meno durante l’inverno. Il barattolo pieno di diversi tipi di frutta e verdura in copertina rappresenta il nostro contesto di studenti provenienti da diverse parti del mondo, con consistenze e sapori diversi, che maturano individualmente sotto le influenze delle nostre culture. Coesistiamo nonostante le nostre differenze, scambiamo succhi e creiamo qualcosa di nuovo, mai visto prima, preservando comunque la nostra integrità. Ecco perché l’ho chiamata “Cultural marination”. Tuttavia, molte persone decidono di rimanere conservatrici e talvolta persino xenofobe nei confronti di chi ritengono diverso da loro. Per individui come questi, il processo di scambio culturale e di celebrazione è spaventoso. “Non si mescola questo e quello” dicono. Noi rispondiamo: “guardateci”. Alcuni si oppongono alla marinatura culturale come se, quando una cultura ne incontra un’altra, ci fosse una minaccia di estinzione ed espansione. Ma esiste una tale minaccia solo se non sei consapevole della tua identità e del tuo patrimonio culturale. E questo lo dice una persona la cui cultura da generazioni subisce tentativi di sterminio. Eppure siamo ancora qui, aperti a parlare, ascoltare e scambiare. Non provo altro che compassione per coloro che sono terrorizzati, perché semplicemente inconsapevoli, ed è esattamente il motivo per cui siamo qui, per condividere la nostra storia di marinatura culturale all’interno della tela di IED Firenze. Quali sono le mie aspettative per il futuro? Bene, sono a quel punto in cui sono in pace con qualunque cosa mi capiti, farò del mio meglio per concentrarmi su ciò che rientra nel mio raggio di influenza. Anche se ciò che desidero di più è la pace in Ucraina, e tutto il resto arriverà.

Grazie mille Artribune e IED Firenze per la possibilità di parlare, ne sono davvero onorato”.



Yulian Zabarylo



