3. MUNNU: UN RAGAZZO DEL KASHMIR

Leggendo Munnu, fumetto d’esordio di Malik Sajad, tornano alla mente i topolini protagonisti di Maus. Da dove parte un paragone così azzardato? Prima di tutto dalla componente formale del volume. Così come nel celebre romanzo disegnato da Art Spiegelman nel 1986, il racconto si affida infatti alla presenza di un gruppo di animali: sono i cervi muschiati, una specie in via di estinzione scelta da Sajad come metafora per ripercorrere le tristi vicende politiche e sociali subite dalla minoranza musulmana nell’India dei nostri giorni.

Il secondo aspetto, di riflesso, è quello politico. In maniera non troppo dissimile dal capolavoro allegorico di Spiegelman sulla Shoah, Munnu affronta la delicata questione del fondamentalismo induista nella regione del Kashmir indiano. Un tema complesso che nasconde soprusi, morte e umiliazioni – come quelle subite dalla famiglia protagonista del volume.

Se credete nel valore educativo della letteratura disegnata dategli uno sguardo! Munnu è un libro per certi versi giovane, forse non sempre compatto e in alcuni passaggi approssimativo: ma è, prima di tutto, una storia di formazione coraggiosa, capace di raccontare qualcosa di inedito su un popolo in pericolo e in cerca di ascolto.

Malik Sajad – Munnu: un ragazzo del Kashmir

Add Editore, Torino 2020

Pagg. 352, € 19.50

ISBN 9788867832651

www.addeditore.it