2. UNIVERSI

Passare dalla cima di un albero alla volta stellata, per lo sguardo è un attimo – anche se la distanza si misura in anni-luce. Di sottigliezza in sottigliezza alle quali non si bada, crediamo di far presto a dire “universo”. Sì, ma quale? Senza spingerci troppo lontano nel tempo e nello spazio, basta proiettarsi in Grecia 2.600 anni fa – una inezia, in termini astronomici – e scoviamo universi in forma di ruota e calotta e sfera… E poi ci sono i cieli cinese e arabo, il geocentrismo e l’eliocentrismo e l’assiocentrismo, per non parlare degli universi di Einstein, di Friedmann-Lemaître, dell’espansione e del Big Bang, e magari pure dei multiversi. Mal di capo? Comprensibile, ma c’è chi ha addirittura la pretesa di spiegare tutto questo – e pure un poco d’altro – ai bambini. Riuscendoci.

Guillaume Duprat – Universi

L’ippocampo, Milano 2018

Pagg. 48, € 19,90

ISBN 9788867223534

