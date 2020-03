Dagli scioperi del venerdì di Greta Thunberg fino alle manifestazioni globali per il clima, passando per le modalità attraverso cui la rivoluzione sociale ed economica in chiave ecologista può attuarsi nel concreto: Green Nation Revolution – edito da Centauria Editore – è un libro illustrato rivolto principalmente ai ragazzi che racconta, in modo semplice ma non semplicistico, i presupposti, le conseguenze e gli impatti del movimento Fridays for Future sulla nostra vita a 360 gradi.

Il volume è scritto da Valentina Giannella e Lucia Esther Maruzzelli, giornaliste milanesi che vivono a Hong Kong e da lì raccontano storie pubblicate su diverse testate italiane e internazionali. Valentina Giannella è inoltre l’autrice de Il mio nome è Greta, dello stesso editore, illustrato dalla partenopea Manuela Marazzi, chiamata a impugnare pennelli e matite anche in questa nuova pubblicazione.

PENSARE “FUORI DALLA SCATOLA”

L’attivista svedese, eletta “Persona dell’anno” dal TIME e candidata al Premio Nobel per la Pace, ha dato vita in relativamente poco tempo a un movimento globale fondato sulla lotta al cambiamento climatico e sull’adesione ai principi della scienza contro una visione miope del futuro. Una realtà che, per portata e comunanza di principi, è ormai diventata una “Nazione” vera e propria, abitata da giovani che concretizzano le certezze scientifiche e le teorie socioeconomiche in azioni effettive.

Le conseguenze pratiche della rivoluzione su base ecologista spaziano dalla filiera agroalimentare alle abitazioni, passando per moda e stili di vita, fino alle nuove professioni richieste all’interno dei nuovi processi produttivi. La struttura in capitoli del libro agevola i giovani lettori nell’approfondire i concetti teorici di questa nuova economia e società, mostrando al tempo stesso casi concreti di ragazzi di successo che hanno avuto il coraggio di pensare in modo differente, “out of the box”.

Sono molte le startup e idee di impresa raccontate nel volume, che rendono evidente la possibilità e il vantaggio in termini pratici di un’economia basata su risorse e processi differenti da quelli cui siamo abituati, e che non possiamo più portare avanti.

ZERO WASTE, EFFICIENZA ENERGETICA E ALTRE PAROLE CHIAVE

Le illustrazioni di Manuela Marazzi, dalle linee sottili e tutte sui toni di verde, giallo e arancione, si accompagnano alle spiegazioni asciutte, ai box contenenti diverse “case histories”, fino al glossario finale che ricompone e riassume sia i principi del movimento che le idee imprenditoriali e professionali dei giovani di tutto il mondo. Il libro è corredato inoltre da bibliografia e sitografia, con spunti di approfondimento su temi specifici per i più curiosi.

‒ Simona Di Rosa

Valentina Giannella, Lucia Esther Maruzzelli, Manuela Marazzi – Green Nation Revolution

Centauria, Milano 2020

Pagg. 127, € 14,90

ISBN 9788869214400

www.centaurialibri.it