5. QUI VENEZIA E DINTORNI

“In questo momento delicato per il nostro Paese abbiamo deciso di rallentare e trovare soluzioni alternative per continuare a far incontrare i lettori e i libri”, raccontano ad Artribune le sorelle Eleonora e Valentina Zanrosso, titolari della libreria indipendente QuiVirgola di Schio, in provincia di Vicenza, che è anche uno studio di comunicazione, “ci occupiamo di comunicazione visiva, grafica, video, fotografia… I progetti per lo studio continuano, le riunioni o gli incontri con i clienti avvengono online, li stiamo sentendo su Skype, Facetime ecc.”. Sul fronte libri è appena partita la nuova iniziativa delle due giovani sorelle: “il pacco da Qui, un kit di sopravvivenza per stare a casa e stare bene. Un pacco al giorno fino al 3 aprile. Il primo pacco è dedicato a chi vuole scoprire con meraviglia e creatività che il tempo perso è un tempo ritrovato. Al suo interno troverai: Viva il mondo! di Guido Scarabottolo / Fermati! il Saggiatore / Scrollino coloring/ quaderno A5 ‘dove sei?’. Servizi di book delivery li offre anche la Marco Polo, libreria indipendente di Venezia con due sedi, una in Campo Santa Margherita e una alla Giudecca che aggiunge a questo il lato Social, come scrive lei stessa in un post su Facebook: “nel periodo dell’emergenza sanitaria è attiva LA LINEA ROSSA, un servizio fatto di consigli di lettura anche per chi non vuole o non può muoversi da casa: ogni giorno i nostri consigli di lettura sui Social della libreria, con la possibilità di ordinare i libri e con la consegna a casa”. In entrambe le librerie, però, i servizi di consegna a domicilio sono attualmente sospesi.

