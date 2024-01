Nel corso della sua carriera, Marina Abramović (Belgrado, 1946) ha portato il suo corpo a sfidare i limiti attraverso la performance, sviluppando un metodo che è diventato la sua cifra distintiva. Un metodo che, oggi, si apre a nuovi orizzonti con Abramović Longevity Method, la linea di bellezza presentata dall’artista serba e realizzata in collaborazione con la dottoressa Nonna Benner, che si fonda su rituali tradizionali, oli essenziali ed estratti naturali.“Il metodo Abramović si è sviluppato per aiutare me e gli altri a riprendere coscienza di se stessi e concentrarsi su ciò che è più importante: vivere nel presente, a lungo e in modo sano”, spiega l’artista sul sito ufficiale del brand di cosmesi. “La mia idea per il Longevity Concept è quella di riscoprire rituali dimenticati e la conoscenza del passato”.

La linea “Abramović Longevity Method” di Marina Abramović

“Nel mondo dei cosmetici e del benessere, la ricerca della bellezza è spesso limitata in superficie, concentrandosi su prodotti che migliorano l’aspetto esteriore”, continua l’artista. “Tuttavia, l’ ‘ Abramović Longevity Method’ non intende ignorare l’aspetto esterno, ma di riconoscere che la vera bellezza emana da un luogo di armonia interiore e salute”. Ed è proprio sulla base di questa filosofia che si basa l’intera gamma di prodotti di bellezza targati Marina Abramović, passando dalle gocce energetiche ricche di estratti vegetali alle soluzioni antiallergiche contenenti polvere di radice di liquirizia, agli oli essenziali per idratare e proteggere la pelle, conferendogli un bagliore naturale.

Un approccio olistico all’invecchiamento che si basa su elementi naturali ma accessibile a pochi, visti i prezzi di gocce, sieri e lozioni che si aggirano tra le 99 e le 199 sterline (rispettivamente 125 e 250 dollari). In questo nuovo capitolo del brand Abramović è fondamentale la figura della dottoressa Benner, la quale ha aiutato l’artista a superare la malattia di Lyme, si legge su Artnet. Inoltre, in un’intervista a Vogue, la performer sottolinea che la dottoressa “è determinata a farmi vivere 110 anni. Le artiste vengono prese sul serio dopo i 100 quindi, se ce la faccio, forse finalmente mi prenderanno sul serio”.

Valentina Muzi