Erano le 8:15 del 6 agosto 1945, quando l’aeronautica statunitense sganciò la bomba atomica sulla città di Hiroshima. Solo tre giorni dopo, un secondo ordigno venne fatto esplodere a Nagasaki, causando la morte di circa 200mila civili. In occasione dell’anniversario di quella tragica serie di eventi, e con la speranza di accendere le coscienze sulle piaghe belliche che ancora affliggono il nostro mondo, è stato realizzato un nuovo corto animato: un filmato di un minuto circa che invita il pubblico a ripudiare ogni forma di guerra, trovando negli strumenti della pace la soluzione alle avversità tra popoli.

Un corto animato contro la guerra

Diffuso in Rete dall’associazione #CranesForOurFuture – il progetto congiunto siglato dalle prefetture di Hiroshima e Nagasaki -, e realizzato in collaborazione con l’organizzazione non profit Nuclear Threat Initiative e HOPe – Hiroshima Organization for Global Peace, il video prende spunto dalla celebre canzone di John Lennon:“Imagine a world…”, immagina un mondo. Scelta come leitmotiv dell’intero filmato, l’espressione torna nei vari passaggi del corto, invitando il pubblico a battersi per un mondo di pace e fratellanza; un mondo nel quale le differenze tra Paesi passano in secondo piano rispetto al senso del rispetto reciproco; un mondo nel quale il tema delle armi nucleari è escluso da ogni agenda politica, cessando di rappresentare una minaccia.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

La gru, uccello della pace

L’ultima parte del video si rivolge in maniera ancora più stringente allo spettatore: “Ogni grande cambiamento comincia con un piccolo passo: il potere di creare un mondo più sicuro è nelle nostre mani”, commenta la voce narrante. L’invito diretto al pubblico è quello a prendere parte alle iniziative pacifiste organizzate nel corso del mese di agosto in varie parti del mondo, condividendo inoltre sui social network le foto di piccoli origami di carta a forma di gru, assunti a simbolo di pace, insieme all’hashtag #CranesForOurFuture. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina web dell’organizzazione promotrice.



Alex Urso