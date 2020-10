Si tratta di una “tonalità rossa attiva e avventurosa”, nata dalla collaborazione tra il Pantone Color Institute e Intimina, azienda svedese specializzata in prodotti per la salute intima femminile. “Period” nasce per abbattere i tabu che ruotano attorno alle mestruazioni

Quante tipologie di rosso conoscete? Esiste il “rosso melograno”, il “rosso Valentino”, il “rosso veneziano” e il “rosso cardinale”, solo per fare qualche esempio. Da oggi, tra le tipologie e le nomenclature di rosso già conosciute, esiste una nuova tonalità, chiamata Period, ovvero “mestruazioni”. A lanciare Period è il Pantone Color Institute, istituto statunitense specializzata in catalogazione dei colori noto per decretare ogni anno il Color of the Year (il Colore dell’Anno 2020 è il Classic Blue), che in collaborazione con Intimina – azienda svedese specializzata in prodotti pensati per la salute intima femminile – ha dato vita a un colore che rappresenti le mestruazioni. L’obiettivo? Sostenere la campagna globale lanciata da Intimina, finalizzata ad abbattere i tabu che ruotano attorno alle mestruazioni, parlandone e mostrandole come una normale funzione corporea. “Non stiamo solo dipingendo muri, stiamo abbattendo quelli che contribuiscono allo stigma che circonda le mestruazioni”, si legge sul sito di Intimina.

PERIOD, IL COLOR PANTONE DEDICATO ALLE METRUAZIONI

Il color “mestruazioni” è una tonalità rossa “energizzante e dinamica” che caratterizza il banner della campagna Seen + Heard promossa da Intimina, ideata per responsabilizzare e incoraggiare tutti, indipendentemente dal sesso, ad avere conversazioni più corrette e sincere sulle mestruazioni: “la tonalità Pantone rosso ‘Period’ rappresenta esattamente ciò di cui parla la nostra campagna ‘Seen + Heard’: rendere visibili i periodi, incoraggiare conversazioni positive e normalizzare le mestruazioni nella nostra cultura, nella nostra società e nella nostra vita quotidiana”, spiega Danela Žagar, Global Brand Manager di Intimina. “Nonostante miliardi di persone sperimentino le mestruazioni, queste sono sempre state trattate come qualcosa che non dovrebbe essere visto o di cui non si dovrebbe parlare pubblicamente. E se guardiamo alla cultura popolare, le descrizioni delle mestruazioni spaziano dall’essere selvaggiamente imprecise e sgradevoli all’essere oggetto di scherzi e derisioni”.

IL NUOVO “ROSSO MESTRUAZIONI”

“Una tonalità rossa attiva e avventurosa, il coraggioso “Period” spinge le persone che hanno le mestruazioni a sentirsi orgogliose di ciò che sono”, dichiara Laurie Pressman, Vicepresidente del Pantone Color Institute. “Per vivere le proprie mestruazioni con sicurezza di sé; alzarsi in piedi e celebrare appassionatamente l’eccitante e potente forza vitale con cui sono nate; per esortare tutti, indipendentemente dal sesso, a sentirsi a proprio agio a parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e naturale”.

– Desirée Maida

https://store.pantone.com/

www.intimina.com