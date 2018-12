3. GRAN BRETAGNA

Leonardo da Vinci 1452 1519 A Girl%u2019s Head and Shoulders Three Quarters to the Left c. 1490 Biblioteca Reale Turin

Nel mese di febbraio 2019, ben 144 disegni del grande maestro appartenenti alla Royal Collection della Corona britannica – che ne possiede oltre 500 – saranno esposti in 12 mostre simultanee diffuse in diverse località del Regno Unito. A Life in a Drawing – questo il titolo dell’evento – vedrà esposti, in ognuna delle12 sedi espositive, 12 disegni appositamente selezionati per coprire tutti i settori di interesse multidisciplinare: dipinti, sculture architettura, musica, anatomia, ingegneria, cartografia, geologia e botanica. Le mostre si terranno a Belfast (Ulster Museum), Birmingham (Museum and Art Gallery), Bristol (Museum and Art Gallery), Cardiff (National Museum), Derby (Museum and Art Gallery, Glasgow (Kelvingrove Art Gallery and Museum), Leeds (Art Gallery), Liverpool (Walker Art Gallery), Manchester (Art Gallery), Sheffield (Millennium Gallery), Southampton (City Art Gallery) e a Sunderland (Museums and Winter Gardens). Successivamente, dal 24 maggio al 13 ottobre 2019, alla Queen’s Gallery di Buckingham Palace, verranno esposti 200 disegni. Sarà la più grande mostra dei lavori di Leonardo degli ultimi 65 anni. Da Londra, una selezione di 80 disegni traslocherà poi dal 22 novembre 2019 al 15 marzo 2020 nel palazzo di Holyroodhouse in Scozia.

https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/leonardo-da-vinci-a-life-in-drawing/kelvingrove-art-gallery-museum?language=en