Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani è un ciclo di podcast pensato per Artribune che ospita incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Ospiti del nuovo podcast sono il fotografo Ferdinando Scianna e il giornalista Toni Capuozzo, due autori straordinari che tra aneddoti e ricordi ci raccontano esperienze di vita tra fotografia e filmato, in una sorta di masterclass aperta a tutti. Due autori protagonisti da oltre mezzo secolo di esperienze internazionali tra guerre, cronaca e moda.

INTERVISTA A FERDINANDO SCIANNA E TONI CAPUOZZO

Ferdinando Scianna nasce a Bagheria (Palermo) nel 1943. Studia Filosofia presso l’Università di Palermo, e nella sua esperienza è determinante l’incontro con Leonardo Sciascia. Nel 1967 inizia la collaborazione con L’Europeo, di cui diventa inviato speciale e corrispondente da Parigi. Qui scrive per Le Monde Diplomatique e La Quinzaine littéraire e conosce Henri Cartier-Bresson. Dal 1982 è primo fotografo italiano dell’agenzia fotografica internazionale Magnum Photos. Nel 1984 collabora con Bresson e André Pieyre de Mandiargues, Manuel Vázquez Montalbán e altri. Negli anni Ottanta diviene uno dei fotografi più richiesti nell’alta moda, e contribuisce al successo di Dolce e Gabbana. Numerose le sue pubblicazioni: Feste religiose in Sicilia (1965), Les Siciliens (editore Denoel) e La villa dei mostri (1977), Viaggio a Lourdes (1995), Ritratti di Jorge Luis Borges (1999), Quelli di Bagheria (2003), Baaria Bagheria (2009) con Giuseppe Tornatore, in occasione del film Baarìa. Toni Capuozzo (Palmanova, 1948) è giornalista, scrittore, autore teatrale e televisivo. Si laurea in sociologia all’università di Trento, scrive per il quotidiano Reporter e per i periodici Panorama Mese ed Epoca. Si occupa di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli. È inviato per la trasmissione L’istruttoria. Collabora con alcune testate giornalistiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto), seguendo in particolare le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan e l’Unione Sovietica. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000 cura e conduce Terra!, settimanale del TG5 per dieci anni e poi in onda su Retequattro, sotto la direzione di Videonews. Ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi Toni. È stato inviato in Russia per i Mondiali 2018. Dal 2019 è coordinatore editoriale del giornale online Notizie.it.

– Mariantonietta Firmani