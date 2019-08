Al via nel Paco Nazionale del Cilento un progetto fatto con le fotografie: quelle delle famiglie del paese e quelle di 5 autori emergenti in residenza a Bellosguardo. Ecco il loro racconto, in immagini e parole

Giovani autori fotografano gli abitanti di un intero borgo all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Succede a Bellosguardo, in provincia di Salerno, dove da 4 anni un gruppo di ragazzi del paese organizza un festival culturale molto legato al territorio e all’ambiente: s’intitola Rural Dimensions e per la sua quarta edizione ospiterà dall’11 al 13 agosto 2019 un ricco programma di musica, teatro, arte e fotografia, con ospiti d’eccezione, tra cui Vinicio Marchioni, Don Pasta, Daniele Sepe e Giorgio Canali.

IL FESTIVAL RURAL DIMENSIONS

Quest’anno durante il Festival saranno inaugurate anche delle mostre fotografiche legate al progetto Archivio Bellosguardo – ideato e curato dal fotografo Alessandro Imbriaco (Salerno, 1980) – che poi saranno esposte a Roma in autunno, all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. “Archivio Bellosguardo è un progetto fatto con le fotografie: quelle delle famiglie del paese che gli abitanti di Bellosguardo ci hanno portato in questi mesi di raccolta e digitalizzazione, e quelle di 5 autori emergenti che hanno raccontato il paese con il loro sguardo”, spiega ad Artribune Imbriaco. “Stiamo sperimentando un metodo da esportare in altri posti per strutturare archivi di famiglia in parallelo a un sistema di residenze artistiche in grado di curare questi archivi e di arricchirli tramite la produzione di nuove campagne fotografiche”. Le mostre allestite lungo le vie principali e i luoghi simbolo del paese includono, infatti, i primi risultati dell’Archivio Bellosguardo – che ha già portato alla scansione di oltre 5000 foto di famiglie del borgo e che ha come obiettivo l’estensione a nuovi comuni ogni anno, fino ad andare a includere tutto il Parco Nazionale, compresi Vallo di Diano e Alburni – e 5 campagne fotografiche contemporanee, realizzate da giovani fotografi che raccontano alcuni aspetti della vita del paese, ad esempio la natura che prende il sopravvento e il lavoro delle donne del borgo rurale.

L’ARCHIVIO BELLOSGUARDO

“Nel mio percorso la fotografia è sempre stata un mezzo con cui esprimere un punto di vista e mai il fine in sé della mia ricerca. In questo caso diventa il mezzo per costruire un ponte che dai musei e le istituzioni arrivi a una piccola comunità rurale del Sud Italia”, conclude Imbriaco. “Io in Cilento ho le mie origini, e negli ultimi anni è cresciuto il desiderio di usare il mio bagaglio di esperienze e relazioni per fare qualcosa lì. ‘Archivio Bellosguardo’ nasce da questo desiderio e si è sviluppato grazie alla passione di un collettivo di persone che vengono dal mondo della fotografia, dagli abitanti del paese e da un’istituzione del MIBAC, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che – sovvertendo tutti i luoghi comuni sulla macchina ministeriale – ci ha supportato fin dall’inizio con grande disponibilità e flessibilità”. Ecco nel dettaglio le 5 campagne fotografiche, realizzate dai fotografi ospitati in residenza – Alessandro Coco, Valerio Morreale, Nunzia Pallante, Mattia Panunzio e Sarah Wiedmann – e raccontate dalle loro stesse parole…

– Claudia Giraud

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/archivio-bellosguardo/