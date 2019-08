Richiamare la memoria collettiva e trasformare la città in un grande museo: sono gli obiettivi di Gibellina PhotoRoad, il primo e unico festival di fotografia in Italia totalmente site specific e open air. Sono allestite negli spazi pubblici della città le mostre di 35 artisti che hanno lavorato sulla storia e sull’identità di Gibellina: tra questi, gli svizzeri Taiyo Onorato & Nico Krebs, Christian Lutz, Nicolas Polli, Olivier Lovey, Manon Wertenbroek, i francesi Morgane Denzler, Sophie Zenon, Michel Le Belhomme; gli italiani Mustafa Sabbagh, Alterazioni Video, Gianni Cipriano, Federico Clavarino, Novella Oliana, Gian Marco Sanna, Andrea Alessandrini, Giorgio Varvaro; dal Messico Monica Alcazar-Duarte, dagli USA Brian Mc Carty. Ospite d’eccezione, il fotografo e teorico Joan Fontcuberta, che per l’occasione ha realizzato Gibellina Selfie – lo sguardo di tre generazioni, enorme fotomosaico composto da 6075 mattonelle in ceramica che raffigurano altrettante fotografie di vita quotidiana, inviate dai gibellinesi all’artista. Di stampo partecipativo è anche il progetto di Moira Ricci, artista toscana che ha raccolto le fotografie dalle famiglie locali che mostrano Gibellina prima del terremoto e ne ha fatto Andata e ritorno, un grande collage di volti del presente e del passato. Presente anche l’opera di Kublaiklan, un collettivo nato nel 2017 che lavora con il linguaggio visuale e fotografico attraverso progetti curatoriali e didattici; vincitore della call promossa dal festival, presenta la mostra Fontanesi allestita all’aperto in Piazza Rivolta del 26 Giugno 1937. Il festival, a cura di Arianna Catania è organizzato dall’Associazione culturale On Image e dalla Fondazione Orestiadi, con il patrocinio del Comune di Gibellina e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

