In occasione della sedicesima edizione de La Festa di Cinema del Reale, ospitata questa volta nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto, il festival accoglie Letizia Battaglia (Palermo, 1935), pioniera del fotogiornalismo italiano. Il suo impegno civile è stato portato avanti negli anni per mezzo di una decisa attività che comprende e oltrepassa quella fotografica: attraverso la politica, l’editoria, l’impegno sociale, il teatro e il cinema. L’autrice palermitana, che ha avviato la sua carriera in età adulta, è riuscita a raccontare la realtà con intelligenza e senza una particolare preparazione tecnica, svelando semplicemente il proprio talento e un’intesa profondità d’animo.

La mostra, che sarà in esposizione fino a ottobre nella lunga sala della Tabaccaia all’interno del maniero, presenta cinquanta fotografie in bianco e nero che ripercorrono la carriera e produzione fotografica di questa straordinaria autrice.



– Giuseppe Arnesano

video di Alice Caracciolo