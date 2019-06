4. ROGER BALLEN A FONDAZIONE SOZZANI

L’artista sudamericano di base in Sud Africa arriva alla Fondazione Sozzani con una raccolta di cinquanta fotografie dagli anni Settanta ad oggi. Sospesi in uno spazio tra pittura, disegno, installazione e fotografia, i lavori di Roger Ballen sono stati spesso considerati disturbati, allucinati, al limite tra memoria e trauma infantile. La mostra The body, the mind, the space ruota attorno a tre temi: il corpo, quello enigmatico dei soggetti ritratti; la mente, popolata da luci e ombre, realtà e fantasmi; lo spazio, anch’esso inquietante per la sua identità borderline tra reale e immaginato, quotidiano e distopico.

Roger Ballen

The Body, the Mind, the Space

Dal 9 giugno all’8 settembre 2019

Fondazione Sozzani

Corso Como 10

www.fondazionesozzani.org