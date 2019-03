Govert De Roos (1953) aveva solo quindici anni quando scattò alcune delle immagini più iconiche degli Anni Sessanta. Nel 1969, come racconta in questo video, il giovane fotografo prese la sua macchina, falsificò un pass per la stampa ed entrò nella stanza 702 dell’Hilton Hotel di Amsterdam, dove John Lennon e Yoko Ono, appena sposati, stavano tenendo il loro primo “bed-in”, una manifestazione pacifista che li vide restare a letto per una settimana, dal 25 al 31 marzo, incontrando la stampa dalle 9 del mattino alle 9 di sera. “Nel momento in cui ho varcato la soglia della stanza, è stato un momento magico: loro erano lì, John e Yoko. Quello che stavano facendo, cercare di far parlare la gente di pace sdraiati in un letto, era una cosa totalmente differente”, racconta De Roos.

A cinquant’anni da questo storico evento, la catena di Hotel Hilton ha deciso di celebrare l’anniversario con una serie di video sul tema della pace e della solidarietà, raccontando le storie più toccanti che riguardano i suoi dipendenti, sparsi in tutto il mondo.