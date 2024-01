Si potrà ammirare dal 12 gennaio al 25 febbraio 2024 l’inedito dialogo tra Francisco Goya (Fuendetodos, 1746 – Bordeaux, 1828) e Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610), ospitato nella Sala Santa Petronilla dei Musei Capitolini di Roma. L’occasione è data dalla collaborazione con il Museo Nazionale del Prado, a cui l’istituzione romana ha prestato l’Anima beata di Guido Reni per la mostra dedicata al “divino Guido”, in programma a Madrid fino al 9 luglio 2024. Goya e Caravaggio: verità e ribellione, a cura di Federica Maria Papi, permetterà per la prima volta di vedere accostati Il parasole (1777) di Goya e la Buona Ventura (1594) di Caravaggio, entrambi capolavori giovanili di due artisti “rivoluzionari”, che hanno introdotto nel proprio tempo novità iconografiche e stilistiche.

1 / 2 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Buona Ventura, Olio su tela, 115 x 150 cm, Roma, Pinacoteca Capitolina 2 / 2 Francisco Goya, Il parasole, 1777, Olio su tela, Madrid, Museo del Prado

Goya e Caravaggio tra verità e ribellione

Il tema della sombrilla, ‘parasole’, ricorre spesso nella cultura Settecentesca tanto che è possibile ritrovarlo in numerosi quadri e romanzi. Francisco Goya realizzò il dipinto tra il 3 marzo e il 12 agosto 1777, per poi consegnarlo alla Real Fabrica di Santa Barbara che sottostimò l’opera, probabilmente a causa dei pochi personaggi raffigurati e dell’assenza di una quinta paesaggistica. La scena, un innocente scambio amoroso tra due giovani nei toni del rosso, giallo e azzurro, allude al regno illuminato di Carlo III di Spagna: realizzato come cartone preparatorio per una serie di arazzi destinati alla sala da pranzo del Palazzo El Pardo, Il parasole fu trasferito in un primo momento al Palazzo Reale di Madrid per entrare poi a far parte delle collezioni del Prado nel 1870. Il soggetto dell’opera caravaggesca è invece una zingara che, nell’atto di leggere la mano a un cavaliere, gli ruba l’anello che indossa. Tuttavia, il dettaglio delle dita della donna che sfilano l’anello, messo in luce grazie a un’indagine radiografica del 1985, oggi non è ben visibile. La Buona ventura fu realizzata da Caravaggio nel periodo in cui frequentava la bottega del Cavalier d’Arpino, tanto che un esame del 1977 ha mostrato sotto lo strato di pittura un dipinto dell’Arpino per la Chiesa di Santa Maria in Vallicella. Nel 1750 per volere di papa Benedetto XIV venne acquistato per i Musei Capitolini, dove ancora si trova.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Caterina Angelucci