Dopo quasi due decenni trascorsi nel quartiere di Porta Venezia, la galleria The Flat – Massimo Carasi apre un nuovo capitolo della propria storia e si trasferisce in un ampio spazio espositivo a pochi minuti a piedi dalla Stazione Centrale di Milano. L’inaugurazione della nuova sede, in Via Edolo 26, è affidata alla mostra Here… Now!, pensata come un attraversamento della storia della galleria e delle traiettorie artistiche che ne hanno definito l’identità.

La galleria The Flat – Massimo Carasi cambia sede a Milano

Fondata e diretta da Massimo Carasi nel 2002 a Mantova insieme alla compagna Daniela Barbieri, The Flat è stata per anni uno dei punti di riferimento milanesi per la ricerca internazionale emergente, con particolare attenzione a linguaggi sperimentali e a pratiche artistiche ibride. Dopo 18 anni nella sede di Porta Venezia, il trasferimento segna una fase di espansione: il nuovo spazio espositivo si estende infatti su 280 metri quadrati, offrendo ambienti più ampi e flessibili per mostre, progetti speciali e collaborazioni.

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La nuova sede della galleria The Flat – Massimo Carasi

“Dopo una lunga ricerca durata mesi, e dopo aver valutato numerose opzioni, siamo riusciti a trovare uno spazio che potesse garantire continuità e contemporaneamente generare l’evoluzione necessaria per nuovi progetti e per la ricerca degli artisti con i quali collaboriamo da anni. Insomma, abbiamo trovato la nostra nuova casa, un luogo laboratorio dove poter sperimentare e ricercare”, spiega ad Artribune Carasi. L’area attorno alla Stazione Centrale negli ultimi anni sta vivendo, infatti, una progressiva trasformazione urbana e culturale, diventando uno dei nuovi poli creativi della città. In questo contesto, la galleria si inserisce come un ulteriore tassello di un ecosistema artistico in evoluzione.

La mostra inaugurale della nuova sede di The Flat – Massimo Carasi

E la mostra inaugurale (in programma per giovedì 9 aprile 2026) è come un autoritratto della galleria. Here… Now! riunisce infatti una selezione ragionata di artisti che The Flat ha promosso e accompagnato nel corso della sua attività, tracciando una linea che va dagli inizi degli anni Duemila fino al presente. Tra i nomi in mostra, Hiva Alizadeh, Matthew Allen, Stefano Caimi, Paolo Cavinato, Anthony Coleman, Inma Femenía, Greta Frau, Peter Frederiksen, Michael Johansson, Adrian Hobbs, Sali Muller, Asuka Ohsawa, Edward del Rosario, Guadalupe Salgado e Leonardo Ulian. Un gruppo eterogeneo per provenienze geografiche e linguaggi, ma accomunato da un approccio sperimentale che negli anni è diventato uno dei tratti distintivi della galleria.

“Il titolo vuole in qualche modo riferirsi anche all’accelerazione della società che è diventata ordinariamente vorticosa ed è un invito invece ad essere presenti a noi stessi qui ed ora per ricominciare. Riproporremo opere di artisti che ci hanno caratterizzato o a cui siamo stati particolarmente vicini, dalla prima sede di The Flat in Porta Romana ad oggi. Il titolo della mostra si ricollega anche al fatto che il nuovo spazio della Galleria non è ancora completamente ristrutturato, ma sottolineiamo appunto la necessità di ritornare ad esporre e dialogare con gli artisti dopo mesi di fermo obbligato dalla mancanza della sede fisica”, conclude Carasi.