Torna Straperetana. La rassegna abruzzese d’arte pubblica per il 2025 parla di famiglia 

Per la sua nona edizione la manifestazione estiva torna nel borgo di Pereto. Coinvolgendo artisti emergenti e affermati, da Arienti a Vedovamazzei, in un dialogo tra arte contemporanea e memoria

Claudia Ferri Rocca Rullo C14 Courtesy l’artista

Famiglia è una parola densa, stratificata. Usato per raccontare il modo in cui le società e i suoi umani si strutturano e interagiscono, con il passare del tempo il termine ha cambiato anche molto i propri connotati, passando dall’indicare una convivenza di parentela estesa alla famiglia nucleare fino a quella queer e allargata. La famiglia costituisce, da sempre, anche un tema centrale nella ricerca e nella produzione artistica, ed è in continuità con questa tradizione che si pone la nuova edizione della Straperetana, la manifestazione di arte pubblica a ingresso libero che dal 2017 porta artiste e artisti contemporanei nel borgo abruzzese di Pereto.

STRAPERETANA 2024 Agostino Iacurci
STRAPERETANA 2024 Patrick Tuttofuoco
STRAPERETANA 2024 Numero Cromatico
STRAPERETANA 2024 Federica Belli
Alberto Podio Sardine, 2023 Filicudi Fotografia Digitale B/N Courtesy l’artista
Antonio Leone Il divano, 2024 Acrilico carboncino su legno cm 90 x 120 Courtesy l’artista
Antonio Leone Stevie Wonder, 2024 Carboncino su tela cm 50 x 70 Courtesy l’artista
Claudia Ferri Rocca Rullo C14 Courtesy l’artista
Giovanni Ozzola Temporary structures [20], 2025 Archivio Fuji Crystal lucido, metacrilato 6 mm, lucido, Dibond 3 mm, sistema di fissaggio con gancio (hook), fortemente arrotondato Framed: 10 x 15 x 1 cm Courtesy l’artista
Marzia Migliora Canto libero, 2019 Installazione sonora Drammaturgia di Elena Pugliese, speaker, telefono sottomarino 22,5 x 40 x 17 cm 7 minuti in loop, Edizione di 1 ph Edoardo Piva Courtesy l’artista e Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
Marzia Migliora Canto libero, 2019 Installazione sonora Drammaturgia di Elena Pugliese, speaker, telefono sottomarino 22,5 x 40 x 17 cm 7 minuti in loop, Edizione di 1 ph Edoardo Piva Courtesy l’artista e Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
Vedovamazzei Marguerite Radcliffe Hall, 2019 Olio idrosolubile su tavola 30 x 40 cm ph Vedovamazzei Courtesy gli artisti
Gaia Alari Senza titolo, 2025 frame da video matita e carboncino su carta 21 x 29,7 cm Courtesy l’artista
Odonchimeg Davaadorj We all grow together, 2023  acquerello su carta 30 x 23,5 cm Courtesy l’artista e CAR Gallery, Bologna
Odonchimeg Davaadorj Who's gonna ride your horse, 2023 acquerello su carta 30 x 23,5 cm Courtesy l’artista e CAR Gallery, Bologna
Diana Anselmo L’arte-rabbia Sorda è sempre politica, 2024 disegno su carta carbone 21 x 29,7 cm ciascuno Illustrazione di Denise Cavallini ph Giorgio Perottino Courtesy l’artista e Galleria Eugenia Delfini
Stefano Arienti Peluche Bianco, 2001 acrilico su mylar su fondo scuro cm 29,7 x 21  Courtesy l’artista e Studio SALES di Norberto Ruggeri, Roma
Sabrina Iezzi Non comunicazione, 2021 performance Courtesy l’artista
Tomaso De Luca A Week’s Notice (Dorothy’s house), 2019 Cartonlegno, legno, polistirene, vernice 20,5 x 12,7 x 13,7 cm  Courtesy l’artista
MP5 Corpus at Exibart Courtesy l’artista
Alessandra Di Mizio Padam, padam (pann mbuss), 2023 fotografie 30 cm x 20 cm ph Luigi Vetuschi Courtesy l’artista
Straperetana 2025: chi parteciperà

Proseguendo nel suo obiettivo di coinvolgere artisti più o meno affermati nell’attivazione del territorio locale all’interno del processo creativo, la nona edizione di Straperetana (curata da Paola Capata e Annalisa Inzana) sarà dedicata al tema IPERFAMIGLIE e vedrà, dal 12 luglio al 17 agosto 2025, il coinvolgimento di 15 artiste e artisti appartenenti a diverse generazioni. Sono Gaia Alari, Diana Anselmo, Stefano Arienti, Odonchimeg Davaadorj, Tomaso De Luca, Alessandra Di Mizio, Claudia Ferri, Sabrina Iezzi, Ketty La Rocca, Antonio Leone, Marzia Migliora, MP5, Giovanni Ozzola, Alberto Podio e il duo Vedovamazzei (Simeone Crispino e Stella Scala).

STRAPERETANA 2025 Tomaso De Luca
Tomaso De Luca A Week’s Notice (Dorothy’s house), 2019 Cartonlegno, legno, polistirene, vernice 20,5 x 12,7 x 13,7 cm. Courtesy l’artista

Le sedi di Straperetana 2025: Palazzo Maccafani

La rassegna di arte pubblica, fondata da Paola Capata e Delfo Durante e vistata in questi otto anni da oltre tremila persone, si svolgerà tra due palazzi storici, Palazzo Maccafani e Palazzo Iannucci, occupando però, con interventi site specific, anche le stradine medievali del borgo abruzzese. È qui che, nel corso degli anni, hanno trovato dimora permanente diverse opere delle precedenti edizioni, andando a costituire un percorso artistico a cielo aperto.

A Palazzo Maccafani troveremo la video animazione sulla ciclicità della natura di Gaia Alari (Bergamo, 1988), realizzata per la cisterna; un pezzo della serie Riduzioni di Ketty La Rocca (1938-1976), con un’inquietante lettura dell’infanzia; e un omaggio all’amore gay nei nudi di Stefano Arienti (Asola, 1961). L’opera Canto Libero di Marzia Migliora (Alessandria, 1972) esporrà invece la violenza delle relazioni affettive; le quattro sculture di Tomaso De Luca (Verona, 1988) riflettono sullo spazio architettonico, sociale, economico ed emotivo abitato dai corpi in dialogo con i ritratti dal sapore vintage di Vedovamazzei.

STRAPERETANA 2025 Vedovamazzei
Vedovamazzei Marguerite Radcliffe Hall, 2019 Olio idrosolubile su tavola 30 x 40 cm ph Vedovamazzei. Courtesy gli artisti

Le sedi di Straperetana 2025: Palazzo Iannucci e le strade di Pereto

Nella strada che porta da Palazzo Maccafani a Palazzo Iannucci ci sono le grandi fotografie subacquee di Alberto Podio (Torino, 1973) e quelle su tela di Claudia Ferri (Pescara, 1980), con due gruppi di ragazzine che ci osservano.

Arrivati a Palazzo Iannucci, troviamo i lavori delle studentesse dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Alessandra Di Mizio (2001) e Sabrina Iezzi (Chieti, 1971) su memoria, relazioni e rapporto con il corpo; e l’opera L’arte – rabbia Sorda è sempre politica di Diana Anselmo (Palermo, 1997) con impiega la lingua dei segni per contestare il concetto di “immagine muta”. Ci sono poi gli acquarelli fantastici di Odonchimeg Davaadorj (Mongolia, 1990) e un altro ritratto di Ferri che indaga il passaggio dall’infanzia all’età adulta. La quadreria di ritratti “animali” di Antonio Leone (Caserta, 1999) offre una lettura surreale ma presente delle relazioni, mentre le sue sagome in bianco e nero di MP5 ne mostrano la varietà. A chiudere è l’installazione di Giovanni Ozzola (Firenze, 1982), omaggio a una “famiglia di opere” che lo ha accompagnato lungo il suo percorso artistico.

Giulia Giaume

Giulia Giaume

Giulia Giaume

Amante della cultura in ogni sua forma, è divoratrice di libri, spettacoli, mostre e balletti. Laureata in Lettere Moderne, con una tesi sul Furioso, e in Scienze Storiche, indirizzo di Storia Contemporanea, ha frequentato l'VIII edizione del master di giornalismo…

