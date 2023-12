Era settembre quando la riproduzione dell’iconica statuetta della Madonnina di Milano era emersa dalle acque della Darsena, a Milano. Non si trattava di una visione ma di un progetto installativo, Souvenir, ideato dal fotografo e artista Fabrizio Spucches per richiamare l’attenzione del pubblico sul cambiamento climatico, a poca distanza dalle violente piogge che avevano stravolto la città.

Nonostante la profondità e l’immediatezza del messaggio dell’intervento, il progetto si è sviluppato con non poche problematiche, prima fra tutte il dissenso del monisgnor Gianantonio Borgonovo per l’utilizzo dell’immagine della Madonnina, generando un “botta e risposta” acceso con Spucches.

Souvenir, Fabrizio Spucches

Polemiche che, ormai, appartengono al passato e che non hanno impedito al progetto di svilupparsi e prendere una nuova forma all’interno di Edicola Civic in Piazza Ventiquattro Maggio a Milano. Per l’occasione, l’edicola si trasforma in un temporary shop (fino al 24 dicembre), accogliendo nuove produzioni dell’artista con al centro l’immagine della Madonnina, nodale nella riflessione di Spucches.

Souvenir, Fabrizio Spucches

Souvenir di Fabrizio Spucches da Edicola Civic a Milano

Da edicola Civic sono ospitate dieci acquari in tiratura limitata, sculture open edition e fotografie inconrniciate, accompagnate da un inedito calendario e da alcune calamite, tutte prodotte in collaborazione con Pop House Gallery. Per l’occasione, è stato presentato al pubblico anche il volume dedicato a Souvenir, edito da NFC Edizioni e arricchito da un’introduzione a firma di Nicolas Ballario.

Il volume è il dodicesimo della collana Luminos Phenomena, dedicata al racconto del lavoro fotografico degli artisti, ognuno associato ad un colore diverso. Per Fabrizio Spucches, per esempio, il libro è stato “bagnato in oro” – proprio come la Madonnina- e raccoglie oltre cinquanta fotografie a tiratura limitata. Un progetto editoriale che, per l’occasione, sarà distribuita gratuitamente presso il temporary shop per tutta la durata del progetto.

Valentina Muzi