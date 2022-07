Il 2022 è l’anno del centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che, oltre ad antiche foreste di faggi secolari, iscritte al Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ospita, una volta l’anno, una nuova installazione d’arte contemporanea permanente. Si tratta dell’iniziativa Arteparco , ideata nel 2018 dal visionario comunicatore Paride Vitale che, grazie al supporto del territorio, di Bmw e della partnership con SkyArte e GORE-TEX, è giunta ormai alla sua quinta edizione: da quest’anno la collaborazione tra Ente Parco e Comune di Pescasseroli si arricchisce di quella col brand di profumi PARCO1923. Così, dopo, le installazioni del designer Marcantonio, di Matteo Fato, di Alessandro Pavone e di Sissi, è il turno di Valerio Berruti (Alba, 1977) che, il prossimo 23 luglio, presenta a Pescasseroli la sua opera site specific Liberi Tutti.

L’OPERA DI VALERIO BERRUTI PER ARTEPARCO

“Sono molto felice di essere stato invitato a realizzare un mio lavoro site-specific per ARTEPARCO, un progetto che sposa pienamente la mia idea dell’arte, l’intenzione di creare opere immersive che dialoghino con l’ambiente e con lo spazio circostante cercando di esaltarlo al meglio”, afferma Valerio Berruti. “La bellezza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mi ha ammaliato. Ho trascorso ore a camminare tra la natura stupendomi della bellezza degli alberi secolari, era tutto così meraviglioso da non riuscire a decidere cosa avrebbero potuto fare i miei ‘bambini’ in quel luogo fantastico”. L’artista, dopo essersi imbattuto tra i sentieri del Parco in una roccia dalle dimensioni mastodontiche, ha deciso di rappresentare un momento di gioco all’interno della natura nello stile che lo contraddistingue: una scultura poetica e fiabesca, dalle dimensioni di circa tre metri per quattro, in cui un bambino, mentre gioca nella natura, sembra affacciarsi curioso da una roccia lasciandosi intravedere dai passanti.

I CENTO ANNI DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, costituito su iniziativa privata nel 1922 e istituito per decreto regio nel 1923, è il più antico d’Italia e uno dei più antichi d’Europa, uno dei migliori esempi mondiali di conservazione di flora e fauna. Montagne e valli selvagge, foreste, praterie, fiumi, torrenti, laghi e un clima relativamente temperato durante tutto l’anno fanno del PNALM un ambiente ideale per numerose specie vegetali e animali; tra queste ultime ce ne sono alcune, rare e misteriose, come l’orso bruno marsicano e il camoscio appenninico, che talvolta, seppur da lontano e solamente per pochi preziosi secondi, è possibile osservare. Nel 2017 le Foreste Vetuste che lo popolano sono diventate Patrimonio dell’Unesco. E proprio la loro magia, che evoca una natura quasi fatata, ha ricondotto l’artista all’incanto dell’infanzia, che a sua volta inviterà il pubblico a intraprendere un viaggio da percorrere con meraviglia e spensieratezza.

– Claudia Giraud