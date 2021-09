1. FESTIVALFILOSOFIA DI MODENA, CARPI, SASSUOLO

Quasi 200 appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema “libertà”. Oltre 40 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche, tutto in presenza e in sicurezza, secondo le norme anticovid: è ciò che propone la ventunesima edizione del festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre in 40 luoghi delle tre città. La manifestazione, che in 20 anni ha superato i due milioni di presenze, è organizzata dal Consorzio per il festivalfilosofia. Da non dimenticare l’iniziativa L’erbario in viaggio: opere inedite di artisti internazionali sul tema ‘Arte e Natura’ e vegetazione in movimento, promosso da Green Island, in occasione del ventesimo anniversario dell’associazione aMAZElab, Arte, Cultura, Paesaggio. Ideato per il festivalfilosofia di Modena, l’evento si configura come un vero e proprio viaggio, un percorso per immagini che si articolerà su tre città italiane (Milano, Mantova, Modena), per terminare in una mostra presso l’Orto Botanico di Modena. L’obiettivo è promuovere il concetto di bellezza e del viaggiare in treno, unendo soggetti e pratiche culturali, proiezioni e mostre pubbliche, per sensibilizzare su temi urgenti quali arte, società, paesaggio. Non mancano poi le iniziative in collaborazione con FMAV Fondazione Modena Arti Visive: la mostra fotografica di Alessio Romenzi Don’t leave me alone presso la Palazzina dei Giardini e Virginia Zanetti. I just want to know who I am presso AGO – Chiesa di San Nicolò.

https://www.festivalfilosofia.it/programma-completo