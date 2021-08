Una nuova residenza d’artista nel borgo di Licenza punta su progetti internazionali ma in consonanza con il contesto e la comunità locale, enfatizzando le risorse territoriali. In particolar modo, il patrimonio archeologico, ambientale e immateriale dell’area della valle del Torrente Licenza

Nel Parco Regionale Monti Lucretili – siamo nel cuore del Lazio – è nata LARTRES, una nuova residenza artistica internazionale per iniziativa del Sistema dei Musei di Licenza, un borgo di 885 abitanti a pochi chilometri da Roma. L’area è sede del MAO | Museo Archeologico Oraziano, del MusAQ | Museo dell’Aquila reale e dell’area archeologica della Villa di Q. Orazio Flacco, un territorio ridotto che regala tuttavia sorprese tra archeologia e bellezze naturali. Il Polo culturale di Palazzo Baronale Orsini, complesso architettonico del XII secolo a Licenza, sede del MAO che ospita i reperti archeologici derivanti dal sito della Villa di Quinto Orazio Flacco (I sec. A.C.), è il luogo prescelto per la residenza che partirà con il ciclo Futurum Amoenus: Interpretare il passato per immaginare il futuro. Si svolgerà per tutto l’autunno, alternando ogni due mesi un diverso progetto artistico.

LARTRES: PAROLA ALLA CURATRICE

La curatrice del Sistema Museale Urbano della città di Licenza Lucina Giacomini, parlando della nuova iniziativa come di un fertilizzante per i processi comunitari, ha raccontato ad Artribune: “i primi progetti sono stati selezionati attraverso collaborazioni artistiche, grazie a contatti diretti con gli artisti cileni e attraverso la realizzazione di un progetto di scambio artistico con HOMESESSION | Artspace & Artist in Residence Barcelona in collaborazione con l’Istituto Ramon LLull e il Centro Studi Baleari con il quale LARTRES ha avviato un programma di scambio culturale. Intendiamo proseguire con alcune proposte in un nuovo spazio espositivo con una nuova sezione di opere site specific nel contesto del MAO | Museo Archeologico Oraziano che potrebbe essere inaugurato nella primavera prossima”.

IL PROGETTO CARPE DIEM DI RAÙL MIRANDA

Il primo ospite, che va ad avviare l’intero programma residenziale il 23 agosto, è il cileno Raúl Miranda (1966), artista transdisciplinare il cui lavoro si muove tra visivo, teatrale e linguaggio cinematografico, attraverso il suo gruppo Minimale. A performare nel suo cortometraggio “Carpe Diem”, ideato sulle orme del poema e del tema letterario di Orazio Flacco, sarà l’italiano Giuseppe Sartori accompagnato dalla musica di Sebastián Jatz e il mapping di Fabio Castro.

GLI ALTRI PROGETTI DI FUTURUM AMOENUS

Dal 1 novembre al 30 dicembre, sarà la volta di Francisco Navarrete Sitja, con un’indagine tra Arte e Scienza, intitolata “Palinsesto” che guarda all’intervento antropico sul luogo. La sua video installazione integrerà ed includerà i riferimenti paesaggistici presenti negli affreschi della collezione del MAO | Museo Archeologico Oraziano. Dal primo settembre al 30 ottobre, si svolgerà il progetto “Per Amore”. Alicia Santamaria originaria delle Isole Baleari, impiega la ceramica e le pratiche collaborative, si concentra sulle pratiche di cura nel contesto rurale. Nelle stesse date è stata invitata anche Amparo Priero con “La notte e il suo manto senza cucitura, Racconti di Luce/Oscurità a Licenza”: un curioso progetto che intende attivare la memoria collettiva sul concetto di buio.

– Giorgia Basili