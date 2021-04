5. LE MOSTRE AL CASTELLO DI RIVOLI

L’Arte cura: la riapertura del Castello di Rivoli il 29 aprile coincide con la possibilità di vaccinarsi nelle sale della mostra di Claudia Comte al terzo piano del Museo, dove verranno somministrate le dosi del siero anti Covid-19. La sede vaccinale è, infatti, allestita nelle sale al terzo piano del Museo dove è in corso la mostra Claudia Comte. Come crescere e avere sempre la stessa forma. Claudia Comte (Grancy, 1983) partendo dall’osservazione della natura e dei suoi mutevoli pattern, elabora ampie installazioni ambientali che incorporano il mondo dalla prospettiva dell’esperienza del digitale. Per la mostra al Castello di Rivoli l’artista ha realizzato interventi murali monumentali appositamente pensati per le sale della residenza storica che si sviluppano secondo moduli geometrici ripetuti nello spazio attraverso cui Comte crea un ambiente ottico avvolgente e vibrante. In occasione delle vaccinazioni, l’artista ha creato appositamente una nuova opera sonora che sarà diffusa negli spazi a partire dal 29 aprile. Durante la permanenza nelle sale che ospitano la sede vaccinale, i vaccinandi potranno ascoltare l’opera sonora The Pattern That Connects, 2021 composta dall’artista con la collaborazione di Egon Elliut (suono, 41’26”, Courtesy l’artista e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea). Da non dimenticare di visitare anche Giulio Paolini Le Chef-d’oeuvre inconnu. Curata da Marcella Beccaria e sviluppata a stretto contatto con l’artista, la mostra personale dedicata a Giulio Paolini (Genova, 1940) in occasione del suo ottantesimo compleanno, prende le mosse da Disegno geometrico, 1960, tra le opere più iconiche e importanti della storia dell’arte contemporanea, definito dall’artista come il suo “primo (e ultimo quadro)”.

https://www.castellodirivoli.org