Conferenze, approfondimenti e docufilm: tutte le nuove iniziative culturali online di aprile

3. LE NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE RACCONTATE DAL MUSEO EGIZIO DI TORINO

È prevista per martedì 13 aprile 2021 alle 18 la conferenza egittologica online: Gli annessi economici nord del Ramesseum: nuove prospettive di ricerca. Gli scavi italiani nel quadro della Missione franco-egiziana, in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Museo Egizio. Dal 2017 un gruppo di ricerca italiano è associato agli scavi condotti dalla Missione Franco-Egiziana sull’area del Ramesseum, diretta da Christian Leblanc nell’ambito della Missione Archeologica Francese di Tebe Ovest (MAFTO), in partnership con il Centro di Studi e Documentazione sull’Antico Egitto (CEDAE, Egyptian Ministry of Antiquities), l’Associazione per la salvaguardia del Ramesseum (ASR) e il Centro di Egittologia Francesco Ballerini (CEFB). Agli archeologi italiani è stata affidata in particolare la ripresa degli scavi negli “annessi nord”, una serie di strutture in mattoni crudi originariamente parte del complesso economico-amministrativo del Tempio. La destinazione originaria di questi ambienti, indagati nei secoli passati in modo non esaustivo, non è in molti casi ancora chiara. Le nuove ricerche, condotte con l’ausilio di moderne metodologie e un approccio multidisciplinare, hanno già consentito di raccogliere nuove interessanti informazioni dando modo di riflettere sugli elementi presi in esame e, allo stesso tempo, sull’evoluzione dei metodi di indagine. La conferenza si terrà in italiano e sarà introdotta da Christian Greco, Direttore del Museo Egizio.