Nuovo appuntamento con Contemporaneamente, il podcast a cura di Mariantonietta Firmani pensato per Artribune:incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro, per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. I podcast sono realizzati da Parallelo42, in sinergia culturale con Artribune, con l’obiettivo di divulgare presso un pubblico sempre più vasto, vario, e variamente giovane i molteplici preziosi contenuti del contemporaneo. Dopo la lectio magistralis di Achille Bonito Oliva, l’ultimo appuntamento è con Oliviero Toscani e Patrizia Asproni. Con loro parliamo di lavoro e di lusso, di tempo, di libertà e di onestà intellettuale.

Ascolta “Oliviero Toscani e Patrizia Asproni – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

CHI SONO OLIVIERO TOSCANI E PATRIZIA ASPRONI

Fotografo, innovatore, leader culturale, ideatore di campagne e corporate immagini per aziende di rilievo internazionale, enti pubblici, fondazioni, testate giornalistiche e televisive, Toscani ha ricevuto molte lauree ad honorem, premi internazionali da UNESCO a quattro Leoni d’Oro, socio onorario del Comitato Leonardo e della European Academy of Sciences and Arts. Patrizia Asproni è invece manager culturale, Direttore Beni Culturali Gruppo Giunti, Presidente Museo Marino Marini di Firenze, Riveste ruoli presidenziali in molteplici organizzazioni da Fondazione Industria e Cultura, Confcultura, Fondazione Torino Musei, Piattaforma Tecnologica Europea per i Beni culturali. Membro Impresa e Cultura, Associazione Amici degli Uffizi.

–Mariantonietta Firmani