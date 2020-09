Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani è un ciclo di podcast tematici che vedono protagonisti autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro, per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo incontro Laura Delli Colli, scrittrice, giornalista, presidente della Fondazione Cinema per Roma, ci racconta il mondo del Cinema, tra arte e industria, economia e fascinazione, su scala internazionale, sotto molteplici aspetti, anche valutando diversi approcci e ruoli tra uomo e donna.

Ascolta “Laura Delli Colli – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

L’intervista con Laura Delli Colli sarà nella nuova raccolta Donne di Parallelo42 contemporary art. Donne è il tentativo di dare una lettura profonda e non convenzionale dell’universo Donna. Per questo abbiamo chiamato a confronto alcuni tra i maggiori interpreti del mondo dell’arte e del panorama socio/economico contemporaneo: le artiste Marina Abramovic, Regina José Galindo, Debora Hirsch, Shirin Neshat, Vanessa Beecroft; l’imprenditrice VP Madre Napoli Letizia Magaldi; il Presidente Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli; il sociologo Michel Maffesoli; lo scienziato Stefano Mancuso.

– Mariantonietta Firmani