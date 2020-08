1 of 8

La “crème de la crème” dell’arte contemporanea siciliana si è data appuntamento a teatro. Una mostra che fa esordire il Teatro Tina di Lorenzo di Noto in veste di luogo espositivo. I protagonisti sono Stefano Cumia, Francesco De Grandi, Emanuele Giuffrida, Giovanni Iudice, Francesco Lauretta, Loreadana Longo, Ignazio Mortellaro, Filippo La Vaccara, William Marc Zanghi, a cui si aggiunge l’intervento di sound art firmato da Michele Spadaro. A organizzare la rassegna, l’attivissima coppia composta da Davide Bramante e Aldo Premoli.

A dominare è il medium pittorico: “C’è ancora tanta pittura in Sicilia, un media a cui più volte da più parti è stato fatto il funerale, ma che al contrario è vivo e vegeto”, spiega Davide Bramante. “Dopo Lucio Fontana – che aveva programmaticamente ‘bucato il pallone’ – sulla morte della pittura sono state scritte pagine infinite… e invece no, intorno a quel pallone magari più grande, magari più piccolo, ovale o bislungo, si sono sviluppati una serie infinita di giochi”. E parte di questi giochi sono mostrati in questa mostra, regionale e generazionale, e soprattutto di ottimo livello.