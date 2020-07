1. IL DIARIO: 30 GIUGNO

Da mesi ormai la mia casa è il mio unico orizzonte. Nonostante la fine del lockdown ho mantenuto molte delle abitudini del periodo di quarantena. Tra le mura domestiche è più facile illudersi di una normalità che fuori non esiste più, si può fingere che il mondo sia lì a correre mentre noi indugiamo. Preparare la valigia per Valencia mette di nuovo in play la mia vita. Il tempo ricomincia a scorrere, il mio calendario interno è il 9 marzo, ma siamo già al 29 giugno. Valigia estiva. Il taxi che mi porta a Ciampino ha una barriera in plastica trasparente che rifrange la luce come fosse acqua. Il tassista indossa la mascherina, anche io. Il viaggio è silenzioso, mi dice solo che lavora a giorni alterni, che Roma è in ginocchio, che lui e i colleghi a volte restano ore intere in macchina in attesa di una chiamata. L’aeroporto è semi deserto, i controlli si svolgono in pochi minuti. L’altoparlante annuncia di continuo di rispettare la distanza sociale. Disinfettanti ovunque, solo bagagli in stiva, obbligo di mascherina per l’intero volo. È curioso come l’uomo si abitui a tutto, soprattutto ai disastri. L’aereoporto di Valencia dista solo 8 km dal centro, c’è una linea metropolitana capillare che collega la città, segnalata da colori brillanti: giallo, fucsia, verde, azzurro, arancio. Siamo in Spagna! La Spagna è un paese spiritoso, davvero in grado di giocare col suo passato, di pensare con leggerezza il futuro, di sorridere con intelligenza sul presente. Lo si vede già dalla grafica dei manifesti, dalla comunicazione urbana, dalla volontà di integrare innovazione e progettualità. Il mio alloggio si trova nella Città Vella (vecchia). Guardando la cartina scopro di essere a pochi minuti da tutto. Valencia è la terza città della Spagna, ma rispetto alle più dispersive Madrid e Barcellona è un distillato nitido di luoghi da vedere e cose da fare. Vivere a Roma rende consapevoli della relatività dello spazio, e fa persino dubitare (con invidia) della necessità di una ragnatela tanto efficiente di trasporto in così pochi km. Per intenderci, la strada per l’aereoporto è più o meno la parte di Nomentana che va da Porta Pia a Piazza Sempione, una lunga passeggiata. Oltre che sede del Sacro Graal (quello vero) Valencia è la città in cui nasce la ricetta della paella (chiedo scusa a Tonelli per la rapida incursione). La paella classica coincide infatti con quella “valenciana”, a base di carne, verdure (carciofi, funghi, fagioli di Spagna – giganti) spezie e aromi, con prevalenza di rosmarino. Mi indicano un posto nei dintorni del mercato centrale, sempre a pochi minuti dall’albergo, dove la preparano espressa. Circa mezz’ora di attesa affrontata gustando olive di ogni colore, varietà, calibro, condite con olio e scorze d’arancia. In questo periodo di solito la città è già invasa dai turisti, io sono una delle poche persone in giro per il centro. Le stradine pullulano di locali, molti dei quali serrati. Anche Valencia è in ginocchio.