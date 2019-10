Il progetto Le Scapate. Donne oltre le ferite parte dall’esperienza autobiografica di Eleonora Santanni (Montemurlo, Toscana, 1964): quella del tumore al seno, vissuta come un momento di trauma e perdita di una parte del proprio corpo, ma anche di guarigione e di conseguente rinascita. Così le “scapate” sono donne senza testa, poiché libere, al di sopra delle regole e fuori da ogni convenzione. L’artista dona dignità e pienezza a questi corpi, che a causa della loro “imperfezione” sono fuori per sempre da ogni tipo di canone estetico e mediatico, e in questo senso liberati.

LE SCAPATE ALLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO

Grazie al supporto fotografico di Serena Gallorini, la Scapate vengono raccontate come “Veneri contemporanee” che mettono in mostra le proprie cicatrici come medaglie, simbolo di valore e vittoria. Patrocinata dalla Lilt, sezione di Firenze, e dalla Fidapa sezione di Firenze centro, la mostra è allestita nelle stanze della Villa Medicea della Petraia (dal 2013 Patrimonio Unesco), nella località Castello appena fuori Firenze. L’intervento site specific consiste in installazioni, sculture in materiale plastico, quadri materici e foto che si confrontano con la statua Venere-Fiorenza del Giambologna, simbolo di bellezza e forza della città di Firenze, ospitata al piano nobile dell’edificio. “Le Scapate sono donne senza testa, corpi acefali che hanno rinunciato alla sede della ragione, per confrontarsi corpo a corpo con lo spettatore, con il mondo, con la vita in un movimento che è di autodeterminazione”, spiega Eleonora Santanni. “Sono corpi vivi e vegeti, in una tensione di energia e vitalità, che hanno vinto la condizione del ‘dover essere’. Hanno abbandonato il volto per uscire da un’esistenza subordinata e da un’identità soffocata o falsata”. La mostra prevede su prenotazione delle speciali visite guidate da parte delle artiste e sarà visitabile fino al 10 novembre.

Le Scapate. Donne oltre le ferite

Fino al 10 novembre 2019

Villa Medicea della Petraia

Via della Petraia 40, loc. Castello, Firenze

