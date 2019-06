Cinque anni dopo il discusso allestimento della scultura Pluto and Proserpina in piazza della Signoria, il “pop scintillante” di Jeff Koons tornerà a Firenze. Ad aprire il 2020 sarà la monografica di Tomás Saraceno, che a Palazzo Strozzi presenterà il suo più grande progetto italiano.

Correva l’anno 2015 e Sergio Risaliti inaugurava il ciclo espositivo In Florence con “l’esplosivo accostamento” tra lo statunitense Jeff Koons e le architetture del Cinquecento fiorentino. A cinque di distanza dal discusso posizionamento del gruppo scultoreo Pluto and Proserpina in piazza della Signoria – e varie mostre dopo – il gusto eccentrico del discusso autore farà di nuovo capolino sulle rive dell’Arno, ma nella cornice di Palazzo Strozzi. È questo uno dei due progetti ai quali la Fondazione Palazzo Strozzi, diretta dal 2014 da Arturo Galansino, sta lavorando per il 2020, anno che segnerà il superamento del consolidato binomio tra una mostra di analisi di un periodo storico, di una corrente o di un autore del passato e a una rassegna legata a dinamiche contemporanee. Due artisti uomini, viventi, entrambi originari del continente americano saranno infatti i protagonisti di entrambi i progetti monografici in preparazione: “Dopo la grande mostra di autunno che segna una importante collaborazione internazionale con la Tate Modern di Londra, l’anno 2020 rappresenta un momento fondamentale nella storia di Palazzo Strozzi. Tomás Saraceno e Jeff Koons, due dei maggiori artisti contemporanei della scena internazionale, stanno lavorando con noi per la creazione di due mostre evento che trasformeranno il Palazzo in un luogo di profonda sperimentazione e coinvolgimento del pubblico”, ha annunciato Arturo Galansino. “Palazzo Strozzi si pone così sempre più come un punto di riferimento tra le istituzioni culturali a livello internazionale, promuovendo la città di Firenze e la Regione Toscana anche come destinazioni per la grande arte contemporanea”, ha sottolineato ancora il direttore. In attesa delle rispettive inaugurazioni e di ulteriori dettagli, a Palazzo Strozzi fino al 14 luglio restano intanto aperte Verrocchio, il Maestro di Leonardo e la giocosa installazione collaborativa Rede Social del collettivo brasiliano Opavivará!, terzo capitolo del percorso Beyond Performance curato da Alberto Salvadori.

-Valentina Silvestrini

www.palazzostrozzi.org