Flutter, a Los Angeles la mostra immersiva che rende felici. Organizzata da Lady Gaga

La mostra, attraverso installazioni e ambienti immersivi, vuole portare l’arte contemporanea nella vita di tutti i giorni, per diffondere benessere tra le persone. Tra i collaboratori della mostra è anche la Born This Way, fondazione creata da Lady Gaga dedicata alla salute mentale dei giovani

“Where art and happiness meet” è lo slogan di Flutter, mostra interattiva che l’1 giugno verrà inaugurata a South La Brea, a Los Angeles. Si tratta di “un’innovativa, coinvolgente esperienza artistica, progettata per chiunque sia alla ricerca di in un ambiente che evochi pura felicità e gioia”, si legge nella nota stampa ufficiale. Un evento che ricorda, nel mood, le ormai sempre più di moda mostre “pop-up” diffuse soprattutto negli Stati Uniti: basti ricordare, per fare qualche esempio, il Museum of Selfie, l’Ice Cream Museum, il Museum of Candy, il MoPi – Museum of Pizza e Color Factory, rispettivamente dedicati alla pratica dei selfie, al gelato, ai dolciumi, alla pizza e ai colori; per non parlare poi di Human’s Best Friend.

FLUTTER A LOS ANGELES

Adatto a visitatori di tutte le età, Flutter vuole portare l’arte contemporanea nella vita di tutti i giorni in modo interattivo, incoraggiando la comunità e la creatività. La prima fase di Flutter durerà sei mesi, e consisterà in un’installazione che comprende il lavoro di quindici artisti contemporanei: un viaggio sensoriale che abbraccia molteplici media, in cui i visitatori possono toccare e sperimentare opere in Realtà Virtuale, proiezioni, Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR), mobili scalabili, una sfinge gigante e strutture architettoniche speciali. Al termine del semestre, sarà la volta di una nuova mostra che coinvolgerà un nuovo gruppo di artisti. “Lo scopo di Flutter è portare le belle arti a tutti”, ha dichiarato Chris Dowson, fondatore di Flutter. “Vi invitiamo a partecipare, sperimentare, interagire e condividere, in un ambiente divertente e accogliente. Vogliamo promuovere e incoraggiare il divertimento e la relazione con gli altri, e annunceremo diversi programmi educativi durante tutto l’anno”.

FLUTTER E LADY GAGA

Flutter conta, tra tutte, su una collaborazione importante: in qualità di leader nel settore del coinvolgimento e della salute mentale dei giovani, la Born This Way Foundation, fondata da Lady Gaga e la madre Cynthia Germanotta, fungerà da consulente per Flutter su diversi temi e collaborando alla realizzazione di eventi a Los Angeles. “La Born This Way Foundation è entusiasta di far parte di questa meravigliosa celebrazione di arte, comunità e benessere”, spiega Cynthia Germanotta. “La nostra missione è costruire il mondo più gentile e coraggioso che i giovani meritano e che tutti noi vogliamo. Flutter sarà uno spazio in cui quel sogno può essere portato alla vita e dove le persone possono incontrarsi per sperimentare la gioia della creatività, dell’espressione e il potere della comunità e della connessione”.

– Desirée Maida

www.flutterexperience.com