CYFEST-12: ID. Il Media Art Festival di Roma partecipa al Made in NY Media Center. Le immagini

Inaugura il 13 dicembre al Made in NY Media Center la dodicesima edizione del festival che promuove le nuove forme di arte e le sue interazioni con la tecnologia, coinvolgendo artisti, curatori, ingegneri e programmatori di tutto il mondo, e avvicinando il pubblico alle opere nel campo della robotica, della video art, della sound art e della net art. Il CYFEST-12: ID vede tra gli altri la partecipazione di Valentino Catricalà collaboratore di Artribune e direttore artistico del Media Art Festival di Roma (MAXXI-Città Educativa di Roma) che cura in questa occasione la video installazione di Daniele Luppi Psychedelic Lock. Sempre all’interno della manifestazione sarà possibile vedere E.V.O.D.E.V.O.R.E.V.O. un programma di video in tre parti realizzato dagli studenti del MFA del Pratt Digital Arts curato dalla loro docente Carla Gannis, e il video screening organizzato dalla curatrice di Cyland, Victoria Ilyushkina, dal titolo Digital Media Screening: Personal Identity, che pone l’attenzione sull’identità delle persone nell’era digitale dei social network. Ecco le immagini dei progetti.

– Ilaria Bulgarelli

New York // dal 13 al 31 dicembre 2018

CYFEST-12: ID – The International Media Art Festival

The Made in NY Media Center

30 John Street, DUMBO, Brooklyn, NY 11201

www.nymediacenter.com