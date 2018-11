5. UN UOVO D’ORO E LA GRANDE ARTE

Nel cortile della Kunsthal Charlottenborg spicca un gigantesco uovo d’oro, “Solar Egg”, creato dal duo di artisti svedesi Bigert & Bergström come simbolo del rinnovamento urbano di Kiruna, il paese più a nord della Svezia. La scultura racchiude una sauna, simbolo della socialità scandinava, che può essere utilizzata dai visitatori della mostra. Procedendo nelle sale espositive ci immergiamo in The Big Art, un paesaggio architettonico frutto delle fortunate collaborazioni creative del gruppo BIG (acronimo di Bjarke Ingels Group, studio danese fondato nel 2005 dall’architetto Bjarke Ingels) con opere d’arte di artisti del calibro di Ai Weiwei, Douglas Coupland, Jeppe Hein, esposte in scala 1: 1 – la dimensione originale dell’arte prevista per gli edifici di BIG e progetti urbani internazionali. Una delle opere più suggestive è la casa del serial killer di Lars Von Trier in “The House That Jack Built”,film presentato in anteprima al Festival di Cannes. La mostra Out of Ousia presenta invece le opere dell’artista polacca Alicja Kwade, che mette in discussione le convenzioni scientifiche e sociali. Tra le varie opere in mostra vasi neoclassici creati dalla polvere di computer e smartphones e un’installazione creata appositamente per la mostra composta da enormi sfere di pietra provenienti da differenti Paesi e che evoca i pianeti e fenomeni fisici come forza gravitazionale.

Kunsthal Charlottenborg fino al 13.01.2018

https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/