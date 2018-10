Soddisfazioni sensoriali. Gioia Di Girolamo a Milano

1 of 9

Assisted Service for Miracle Reactions è il primo progetto personale di Gioia Di Girolamo (1984) in mostra a Milano, presso Dimora Artica. ASMR è l’acronimo di un fenomeno web 2.0. che spopola su YouTube: Autonomous Sensory Meridian Response, ovvero un’esperienza fisica di formicolio seguita da uno stato di relax di chi la sperimenta. La scienza non è ancora capace di spiegare questa sensazione sensoriale che proviene da stimoli cerebrali, visivi, uditivi. Una terapia, insomma, filtrata da un device tecnologico.

Il video Manicured (2018) di Gioia Di Girolamo lascia incollati allo schermo come in una trance scandita dalla ritualità dei gesti di una donna che cura le proprie mani. La prospettiva lenticolare, da microbiologo, si ripete nell’installazione site specific Assisted Service for Miracle Reactions, che accoglie il pubblico come dentro un corpo umano per riflettere sulle dinamiche della cinestesia nell’era digitale. Attraverso una selezione di materiali come tessuti, cuscini, silicone sintetico, ammorbidente e smalto glitter per unghie, l’artista concentra la sua ricerca sull’organico divenire dei microrganismi e sull’estetica della pelle.

La società contemporanea vive in una quotidiana, bulimica iperconnessione; la necessità di sensazioni tattili si fa sempre più disperata e Gioia Di Girolamo la interpreta mediante un vocabolario di sculture primitive vagamente cicladiche. Trasforma un’esperienza personale in un orgasmo universale.

‒ Giusi Affronti