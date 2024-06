Che il Don Lisander appartenga a Milano, e la città a lui, è cosa che ogni meneghino si sente di poter dire con certezza e orgoglio. Ma molti milanesi non sanno che oltre alla ben nota casa di via Morone, sede del Centro Nazionale Studi Manzoniani, c’è una seconda casa, in Piemonte, che ha ospitato il leggendario autore e padre dei Promessi Sposi per alcuni anni. Sulle sponde novaresi del Lago Maggiore, nella cittadina di Lesa, c’è infatti Villa Stampa, la casa della seconda moglie dello scrittore, che accolse la sua famiglia durante i turbolenti anni della Primavera dei Popoli. Ora, dopo due mesi di riqualificazioni per la ricostruzione di tetto e pavimenti e l’installazione di protezioni ignifughe, questo piccolo museo riapre al pubblico con un tesoro ancora intonso.

Villa Stampa, Lesa Photo Vie Storiche

La casa museo di Manzoni in Piemonte

La casa museo di Lesa è parecchio più piccola di quelle a cui siamo abituati in Italia, dato che non occupa tutto lo spazi della grande villa vista lago. All’interno della dimora nobiliare di via alla Fontana 23 – che ospita anche appartamenti, attività commerciali e uffici – il museo si raccoglie tutto in una saletta di sessanta metri quadri. Qui risiedono tutti i documenti manzoniani rimasti in eredità alla casa: c’è una grande quantità di lettere e scambi tra Manzoni e i migliori intellettuali del suo tempo, da Verdi a Rosmini, ma anche disegni, libri antichi ed edizioni rarissime – come la prima dei Canti di Leopardi –, raccolti nelle due librerie appartenute al poeta risorgimentale Giulio Carcano (peraltro vicino di casa e assiduo frequentatore della villa).

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Alessandro Manzoni in Piemonte

Ma cosa ci faceva il Manzoni nel novarese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo comprendere l’entità del tumulto della Primavera dei popoli, uno dei molti nomi dati ai moti del 1848. L’ondata rivoluzionaria levatasi contro i regimi assolutisti di mezza Europa – che puntava a sostituire le vecchie strutture monarchiche con nuovi Stati-nazione – portò a Milano a una sollevazione popolare massiccia (cioè le Cinque Giornate) e una crudissima repressione austriaca. Un clima parecchio teso e pericoloso, che spinse Manzoni e famiglia a scappare per un paio d’anni nella villa della seconda moglie Teresa Borri (vedova Stampa, da cui il nome della casa), che si trovava dentro lo stato sabaudo. Qui viveva già il figlio di primo matrimonio di Borri, Stefano Stampa, a sua volta pittore allievo di D’Azeglio e Hayez.

Museo Manzoniano, Lesa Photo Proloco Lesa

Lo studio dei manoscritti nella casa museo di Manzoni a Lesa

Come riportato da La Stampa, il patrimonio manzoniano di Lesa verrà catalogato e digitalizzato (e parzialmente pubblicato) nell’arco dei prossimi anni dal gruppo dei volontari del museo, capeggiati dall’esperto e custode Alberto Sormani, mentre prima di allora sarà accessibile quattro ore al giorno per quattro giorni a settimana a chiunque voglia vedere da vicino alcune chicche della storia d’Italia. Non solo gli studiosi di letteratura e studi manzoniani, gli storici modernisti e gli italianisti, ma anche gli amatori potranno infatti riscoprire documenti unici come la nomina del Manzoni a presidente della Commissione per l’unificazione della lingua italiana del 1862. Un primo tassello di quell’Italia appena nata e tanto a lungo combattuta.



Giulia Giaume

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati