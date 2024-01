Gangneaung City è annoverata tra i centri più vivaci della Corea del Sud, accogliendo oltre dieci milioni di visitatori ogni anno. Una città contraddistinta da un paesaggio suggestivo che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione coreana, tutt’oggi conservata e tramandata. Gangneaung è famosa anche per la sua attenzione alle arti: tra i progetti più recenti è il Sorol Art Museum, progettato da Meier Partners Architects e realizzato dalla Fondazione Korean Research Institut of Contemporary Art (KoRICA). Linee geometriche nette, candide pareti e grandi vetrate danno forma al nuovo museo d’arte contemporanea che si inserisce nel paesaggio senza alterarlo, così come il Getty Center di Los Angeles e il Museum of Contemporary Artdi Barcellona, anch’essi firmati dall’architetto Richard Meier, vincitore del Premio Pritzker nel 1984. Obiettivo principale del Sorol Art Museum è quello di diventare un nuovo punto di riferimento culturale della comunità internazionale, fondando la sua ricerca sull’approfondimento dell’arte astratta e ponendo l’attenzione sui diversi linguaggi dell’arte contemporanea coreana. A inaugurare il museo il prossimo 14 febbraio 2024 sarà Lucio Fontana: Spatial concept, la prima mostra dedicata all’artista italiano padre dello Spazialismo mai organizzata in Corea del Sud e curata in collaborazione con la Fondazione Lucio Fontana.

1 / 5 Lucio Fontana, Ambiente spaziale con neon, 1967-2020. Installation view Hauser&Wirth Los Angeles. Ph F Nilsen ©Fondazione Lucio Fontana, Milan by SIAE 2024 2 / 5 Sorol Art Museum, View from South ©Meier Partners Architects 3 / 5 Sorol Art Museum, View from North ©Meier Partners Architects 4 / 5 Sorol Art Museum, Aerial View ©Meier Partners Architects 5 / 5 Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1949-50. Anilina e buchi su tela. Fondazione Lucio Fontana ©Fondazione Lucio Fontana Milano by SIAE 2024

La mostra di Lucio Fontana al Sorol Art Musuem in Corea del Sud. Parola alla presidente della Fondazione Lucio Fontana Silvia Ardemagni

“La proposta di inaugurare il Sorol Art Museum con una mostra dedicata a Lucio Fontana spazialista è stata accolta dalla commissione artistica della Fondazione Lucio Fontana e da me con grande entusiasmo, e lo stesso entusiasmo ha caratterizzato e guidato il lavoro di co-curatela con cui abbiamo portato a termine il progetto”, spiega ad Artribune Silvia Ardemagni, Presidente della Fondazione Lucio Fontana e co-curatrice della mostra. “Un’importante occasione per presentare Lucio Fontana a un pubblico nuovo e stimolare così un lavoro di critica, studi e approfondimenti che arricchisca sempre più la conoscenza dell’artista con nuovi spunti di riflessione e di lettura. A questo scopo il catalogo che accompagna la mostra, il primo dedicato interamente all’artista nella Corea del Sud, diviene uno strumento fondamentale di consultazione e comprensione dell’intero percorso artistico e del pensiero di Lucio Fontana focalizzandosi sulla ricerca più propriamente spaziale, a cui l’artista dedica le sue energie dal Dopoguerra fino 1968. Il progetto scientifico”, conclude Ardemagni, “che guida il percorso espositivo all’interno del Sorol Art Museum accompagna, quindi, lo spettatore a immergersi, ammirare e vivere Lucio Fontana attraverso gli Ambienti spaziali e un selezionato corpo di opere rappresentative di questo periodo”.

Valentina Muzi

Gangneung City // dal 14 febbraio al 14 aprile 2024

Lucio Fontana: Spatial concept

Sorol Art Museum

Corea del Sud

http://www.sorolartmuseum.org

https://www.fondazioneluciofontana.it