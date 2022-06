6. TRAINING FOR THE FUTURE – TORINO

Dal 28 al 30 giugno Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita Training for the Future: pretendiamo un milione di anni, nuova edizione del progetto di Jonas Staal, curato e co-programmato da Florian Malzacher. In un momento in cui si moltiplicano le crisi globali in campo politico, economico ed ecologico, e in cui prevale una narrazione distopica, il Training for the Future si propone come un campo di addestramento utopico in cui i partecipanti diventano allievi per esercitarsi in scenari alternativi e reclamare i mezzi di produzione del futuro. Con il Training prende avvio la stagione finale di VERSO, il programma artistico ed educativo progettato da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con l’Assessorato Politiche Giovanili della Regione Piemonte. Nel corso dei tre giorni intensivi, artisti, filosofi, attivisti così come presenze non-umane guideranno i training sul viaggio nel tempo, l’ascolto profondo, la lentezza radicale, il presente inconscio, il tempo vegetale e la politica planetaria. Queste esercitazioni collettive renderanno manifesta una diversa cronopolitica – una diversa politica del tempo.

https://www.fsrr.org